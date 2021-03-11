В украинских госпиталях снова появились раненые с Донбасса, скоро в Киеве запоют «Плыве кача»

Правительство Украины намеренно обостряет ситуацию на Донбассе, чтобы оправдать свои непопулярные решения и отвлечь народ от ухудшения ситуации в стране.Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил политолог Сергей Лозовский/«Когда говорят о том, что Вооруженные силы Украины начали отрабатывать технику ведения уличных боёв, у меня сразу возникает вопрос: у нас же вроде как бы армия обороны, у нас доктрина не наступательная. Или, может быть, доктрина военная поменялось?Если нет, то в каких городах собираются эту тактику отработанную применять – за «поребриком», перед «поребриком» или внутри «поребрика»? Вопрос – если ты не собираешься этим пользоваться, зачем ты тратишь на это время и средства, если ты собираешься это где-то применять, так скажи где, поскольку мы в общем-то финансируем это.То, что я вижу – достаточно большое количество наших сограждан начали менее остро ощущать «агрессию северного соседа», и начали даваться такие уже предложения, что «давайте начнем восстанавливать диалог», поскольку, пока мы были с ними, так жилось, в общем-то, не так плохо.Это, скорее всего, не соответствует устремлением нашего президента, и тогда в горячечном мозгу могла возникнуть такая идея, что сейчас нужно развязать конфликт, перевести его в горячую фазу, а (как бы это цинично ни звучало), когда «двухсотые» поедут на место, откуда пришли, когда опять везде запоют «Плыве кача», тогда возникнет праведный народный гнев и ненависть ко всему что имеет приставку «русский».Тога, понятно, будет закрытие каналов, действия СНБО, действия «троек», вот тогда будет все легко, все легко можно будет сделать. И повышающееся тарифы можно будет объяснить тем, что «мы же таким образом поддерживаем наших на передке, которые гибнут».Так же, как раньше свозили технику оттуда, с востока, точно так же ее какое-то время назад начали вывозить – опять в том же направлении. А буквально дней 10 назад мне звонили и говорили, что в госпиталь харьковский на Тринклера завезли какое-то количество раненых, чего не было уже последние года 2-3 точно», – сказал политолог.