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В Украине задержали российское судно с крымчанами на борту
26 марта 2018, 21:09 • 169 • В России
Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море риболовецкое судно с 10 крымчанами на борту.
Судно «Норд» под российским флагом остановили в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Корабль зарегистрирован в Крыму, а все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами.
- На данный момент судно с командой отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для ловли рыбы и 5 тонн морепродуктов, - сообщает Госпогранслужба Украины.
Членов экипажа задержали, их обвиняют в нарушении порядка въезда из «временно оккупированной территории», как сейчас в Украине именуют Крым.
Пограничники доложили о данном инциденте так называемой «прокуратуре АР Крым» и прокуратуре Запорожской области. На экипаж составили административные протоколы.
Как писала «Комсомолка», в прошлом году Украина наложила арест на иностранное судно, зашедшее в один из портов Крым. Сухогруз под флагом Танзании был задержан 30 ноября 2016 года в украинской части реки Дунай.
Напомним, еще в 2014 году украинские власти закрыли порты Крыма для международного судоходства. Кроме того, в Уголовный кодекс Украины внесена статья о нарушении правил въезда Крым. Согласно украинскому законодательству, члены экипажа судна, прибывающие на его борту в Крым, попадают под административную и уголовную ответственность перед Украиной за незаконное групповое пересечение границы и нарушение порядка въезда на полуостров.
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