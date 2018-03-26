В Украине задержали российское судно с крымчанами на борту

Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море риболовецкое судно с 10 крымчанами на борту.

Судно «Норд» под российским флагом остановили в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Корабль зарегистрирован в Крыму, а все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами.

- На данный момент судно с командой отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для ловли рыбы и 5 тонн морепродуктов, - сообщает Госпогранслужба Украины.

Членов экипажа задержали, их обвиняют в нарушении порядка въезда из «временно оккупированной территории», как сейчас в Украине именуют Крым.

Пограничники доложили о данном инциденте так называемой «прокуратуре АР Крым» и прокуратуре Запорожской области. На экипаж составили административные протоколы.

Как писала «Комсомолка», в прошлом году Украина наложила арест на иностранное судно, зашедшее в один из портов Крым. Сухогруз под флагом Танзании был задержан 30 ноября 2016 года в украинской части реки Дунай.

Напомним, еще в 2014 году украинские власти закрыли порты Крыма для международного судоходства. Кроме того, в Уголовный кодекс Украины внесена статья о нарушении правил въезда Крым. Согласно украинскому законодательству, члены экипажа судна, прибывающие на его борту в Крым, попадают под административную и уголовную ответственность перед Украиной за незаконное групповое пересечение границы и нарушение порядка въезда на полуостров.