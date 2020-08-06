В Украине реальны те же взрывы, что в Бейруте

В Украине сегодня управленческий хаос во всех направлениях, в прямом и в переносном смыслах. О государстве никто не думает и ничего не делает. Одним словом – бардак! Проблемы сегодня есть на ядерных объектах. В Украине существуют химические склады, а также таможенные склады, на которых имеются химия, взрывчатые вещества и другое, то, что может взорваться.Я сегодня обратил внимание на пост бывшего военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. И вот, что он пишет. В порту Николаева почти два года хранится большое количество арестованной селитры, той, которая взорвалась в Бейруте. По его данным, 18 сентября 2018 года судно «ТУЗЛА» с 3.200 тонн просроченной селитры, зашло в Николаевский морской порт, на 12 причал. Груз был арестован.Друзья! Что-то уж очень не по себе становится от таких заявлений! Вот, посмотрите. Глава СНБО недавно намекал всем, что в случае нападения России на Украину ядерные объекты будут использоваться «в другом направлении». Ну, типа: «голыми руками нас не взять!» Я уже не говорю о других политиках, которые в украинских эфирах заявляли о проведении терактов, взрывов объектов и так далее. Но хочу отметить, что, не дай Бог, если что-то произойдет наподобие Бейрута, страшной трагедии со взрывом, то, как всегда, будут винить Россию. Конечно же, я, украинцы, этого не хочу, но от этих маргиналов, нациков, которые управляют страной, можно ожидать все, что хочешь, и даже не предвидишь.Также мне приходит информация из Одессы, что там тоже есть большое количество этой взрывчатой гадости.Публикую видео страшного взрыва в Бейруте. Публикую скриншот негодяя, - бывшего прокуроришки, а сегодня военного преступника – Матиоса. Посмотрите видео, почитайте, что пишет бывший прокурор, и делайте выводы, украинцы. Сегодня в международных средствах массовой информации, уже пытаются запустить фейки разные, что, мол, корабль в Бейруте был, у которого хозяин российский…. И разное другое. Так что у нас, как всегда, «Кто у нас обделался! Невестка! Да как не она! Вон ее пальто висит».А на самом деле я вам хочу сказать, склады с боеприпасами у нас долго взрывали. И ответов до сих пор нет никаких. Но зато о русском «следе» все писали и рассказывали. А, как оказалось, просто воровали и скрывали все следы. И сами же поджигали склады с боеприпасами. И горе людям принесли. Это так я вас предупреждаю, украинцы, что если и какая-то страшная трагедия и произойдет, то это от хаоса, бардака украинской власти и дегенератов, которые управляют Украиной, и вылизывают одно место нацистской падали и заокеанским, так называемым «партнерам» из США и их спецслужб.Так что, думайте!