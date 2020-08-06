Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посов...
Главная / Украина

В Украине реальны те же взрывы, что в Бейруте

06 августа 2020, 23:30  •  54 • Украина

В Украине сегодня управленческий хаос во всех направлениях, в прямом и в переносном смыслах. О государстве никто не думает и ничего не делает. Одним словом – бардак! Проблемы сегодня есть на ядерных объектах. В Украине существуют химические склады, а также таможенные склады, на которых имеются химия, взрывчатые вещества и другое, то, что может взорваться.

Я сегодня обратил внимание на пост бывшего военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. И вот, что он пишет. В порту Николаева почти два года хранится большое количество арестованной селитры, той, которая взорвалась в Бейруте. По его данным, 18 сентября 2018 года судно «ТУЗЛА» с 3.200 тонн просроченной селитры, зашло в Николаевский морской порт, на 12 причал. Груз был арестован.

Друзья! Что-то уж очень не по себе становится от таких заявлений! Вот, посмотрите. Глава СНБО недавно намекал всем, что в случае нападения России на Украину ядерные объекты будут использоваться «в другом направлении». Ну, типа: «голыми руками нас не взять!» Я уже не говорю о других политиках, которые в украинских эфирах заявляли о проведении терактов, взрывов объектов и так далее. Но хочу отметить, что, не дай Бог, если что-то произойдет наподобие Бейрута, страшной трагедии со взрывом, то, как всегда, будут винить Россию. Конечно же, я, украинцы, этого не хочу, но от этих маргиналов, нациков, которые управляют страной, можно ожидать все, что хочешь, и даже не предвидишь.

Также мне приходит информация из Одессы, что там тоже есть большое количество этой взрывчатой гадости.

Публикую видео страшного взрыва в Бейруте. Публикую скриншот негодяя, - бывшего прокуроришки, а сегодня военного преступника – Матиоса. Посмотрите видео, почитайте, что пишет бывший прокурор, и делайте выводы, украинцы. Сегодня в международных средствах массовой информации, уже пытаются запустить фейки разные, что, мол, корабль в Бейруте был, у которого хозяин российский…. И разное другое. Так что у нас, как всегда, «Кто у нас обделался! Невестка! Да как не она! Вон ее пальто висит».

А на самом деле я вам хочу сказать, склады с боеприпасами у нас долго взрывали. И ответов до сих пор нет никаких. Но зато о русском «следе» все писали и рассказывали. А, как оказалось, просто воровали и скрывали все следы. И сами же поджигали склады с боеприпасами. И горе людям принесли. Это так я вас предупреждаю, украинцы, что если и какая-то страшная трагедия и произойдет, то это от хаоса, бардака украинской власти и дегенератов, которые управляют Украиной, и вылизывают одно место нацистской падали и заокеанским, так называемым «партнерам» из США и их спецслужб.

Так что, думайте!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
06 августа 2020, 16:10
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель таки ждёт ребёнка, а его супруга Елена с детьми отправляется в отпуск без мужа
06 августа 2020, 16:10
На что нам указывает образ действия украинских военных и чья тогда победа над фашистской Германией
06 августа 2020, 16:10
За своё назначение главой военной разведки Кирилл Буданов обещал Владимиру Зеленскому расправиться с Виктором Медведчуком
05 августа 2020, 22:45
«Для патриотического воспитания»: Зеленского просят утвердить закон о сжигании шин в школах и детсадах
05 августа 2020, 17:15
Фарион требует от русскоязычных украинцев паковать чемоданы и уезжать в Россию
05 августа 2020, 19:05
Портнов: Суд обязал ГБР возобновить дело против Порошенко о захвате власти
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 06:05
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях...
06 августа 2020, 02:25
Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2020, 00:10
Хабаровск захотел тишины: Шествие в поддержку Фургала закончилось провалом
01 августа 2020, 09:40
Пушков ответил на требование Кравчука заплатить 300 млрд долларов Украине
01 августа 2020, 19:45
Реальный план захвата Белоруссии существует. К России он не имеет отношения
01 августа 2020, 00:55
Дмитрий Мезенцев: Наши консулы уже встречаются с задержанными в Минске россиянами. За ребят заступилась родная страна
01 августа 2020, 17:55
Назван единственный способ для США остановить запуск "Северного потока - 2"
04 августа 2020, 02:45
"Кураторы в шоке": Политологи предсказали "команде Зе" импичмент
03 августа 2020, 19:25
В ноябре война охватит всю Украину – Соскин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.