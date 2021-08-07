В Украине обвинили Россию в хищении технологий, по которым был разработан истребитель Су-75 Checkmate

В Украине, на фоне краха собственного авиастроения и невозможности обновить авиапарк боевых самолетов, «бесятся от злости», предъявляя беспочвенные обвинения России.Так, экс-глава «дышащего на ладан» ГП «Антонов» Александр Лось в интервью украинскому изданию Defense Express заявил, что российский перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate разработан, благодаря «масштабному промышленному шпионажу». При этом, Лось противоречит сам себе, заявляя, что в конструкции истребителя использованы элементы советского МиГ-21 с системой малозаметности, электроникой и высокоточным оружием и это «грамотное решение», добавляет отставной руководитель украинского госпредприятия.«Видимо, в КБ «Сухого» до сих пор кто-то любит американские самолеты 90-х годов и Checkmate имеет абсолютно похожие решения аэродинамической компоновки. Он базируется на американском концепте 90-х годов Northrop MRF-54E, который был предтечей и параллельно разрабатывался с YF-23 — конкурента F-22. То есть, достаточно простым языком, это МиГ-21 с малозаметностью, электронными системами и высокоточным оружием. Современная квинтэссенция развития систем вооружения — это интеграция в цифровое поле боя с распределенными сенсорами и средствами поражения, когда все работает в едином комплексе», — цитирует слова Александра Лося издание «Defense Express».«Сравнение Су-75 с советским МиГ-21 совершенно необоснованно, так как из реальной схожести, это лишь присутствие воздухозаборника. С подобной логикой можно заявить о том, что Су-75, это копия Airbus A380, так как у самолётов имеются крылья», — считают эксперты.Кроме того Лось считает, что Россия занималась промышленным шпионажем под прикрытием проекта создания ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100. Благодаря ему, русские смогли тесно кооперироваться с европейскими авиастроителями, получая информацию о проектировании и сборке самолетов.«Именно SuperJet позволил россиянам на время интегрироваться в западное, в первую очередь, европейское, авиастроительное сообщество. И позаимствовать из него, в первую очередь, подходы к проектированию и сборке самолетов», — заявил экс-глава ГП «Антонов».«Россия освоила замкнутый цикл производства радиопоглощающих материалов, а у «Сухого» есть двигатель и все компоненты БРЭО, необходимые для ЛТС. Но, к счастью, там еще остаются огромные пробелы с электроникой, которую сейчас россияне закупают в Китае», — добавил Лось.Авиационные эксперты, рассмотрев обвинения украинской стороны, считают их абсурдными. Между российским и западными самолётами и имеются незначительные сходства, но в техническом плане это абсолютно разные истребители.