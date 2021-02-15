В Украине новый медицинский скандал: соросята заблокировали поставки препаратов от туберкулеза • 148 • Украина

В Украине назревает новый медицинский скандал – на этот раз туберкулезный. В стране полностью отсутствуют вакцины БЦЖ, поэтому невозможно сделать прививку против туберкулеза новорожденным, как полагается на вторые сутки после рождения. Детей из роддомов выписывают без вакцинации. Об этом информирует ТГ–канал «Зрада чи перемога».



Проблема в том, что болгарская вакцина, которую в Украину прислал ЮНИСЕФ в 2018 году, исчерпала срок годности. Осталось 500 000 доз, которые надо утилизировать. Новые вакцины по линии детского фонда ООН не дадут до тех пор, пока не выяснят, почему оказались просроченными болгарские. Однако, в Минздраве никого сложившаяся ситуация не волнует. Там продолжается война между главой МОЗ Максимом Степановым и соросятами. По сведению ТГ–канала «Анонимус» депутаты от «Голоса» Александра Устинова и Ольга Стефанишина (обе близки к центру противодействия коррупции Виталия Шабунина) разгоняют информацию о том, что министр здравоохранения в интересах китайцев взял вакцины против ковид по 504 гривны за дозу и отказался от закупки аналогичной чудесной вакцины индийского производства компании Serum institute всего по три доллара (9 гривен). Serum Institute of India Private Limited специализируется на производстве иммунобиологических препаратов, среди которых, в частности, вакцины от полиомиелита, кори, гепатита «В», вакцины БЦЖ (от туберкулеза), а также коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС). При Супрун других прививок от кори и краснухи, кроме Serum, не закупалось. АКДС – бесплатно и без взяток тоже давали только индийскую. Хотели пропихнуть также индийскую вакцину от туберкулеза, но не срослось, потому что поступили возражения от Минздрава и Гослекконтроля. Привязка к вакцине от ковид–19 тут напрямую, уверяют инсайдеры. Переговоры о закупках шли в прошлом году, когда все знали, что срок годности болгарской БЦЖ истекает.



Хозяин китайской фармкомпании Serum Сайрус Пунавала, который в Украине работает через секретаря СНБО Алексея Данилова, предлагал детские вакцины БЦЖ бонусом к ковидным. То есть, покупаете за 3 доллара антикоронавирусный препарат и, в качестве добавки, бесплатно еще и вакцины от туберкулеза. Расчет был завести индусов сразу на два дефицитных направления и взять хороший откат. Супрунята старались, но не продавили. А другие вакцины от туберкулеза не закупили. Явно, это было сделано специально, чтобы усилить давление на главу Минздрава и скинуть его с должности: Степанова давно подсиживает команда экс–министра здравоохранения Ульяны Супрун.



Напомним, Украина – одна из наиболее пораженных туберкулезом стран мира. По последним данным, предоставленным Министерством здравоохранения, в 2019 году в Украине каждый день от туберкулеза умирало 10 человек. Сейчас ситуация ухудшилась. Во–первых, при Ульяне Супрун были ликвидированы туберкулезные диспансеры, а больных перевели под присмотр «домашних врачей». Во–вторых, карантин в связи с COVID–19 создал ряд ограничений в доступе к противотуберкулезной медицинской помощи. Среди них – учреждения здравоохранения, которые рассматривались как «второстепенные», были временно закрыты или в них уменьшили количество персонала. По информации организации «Врачи без границ», тубкабинеты превратили в пункты тестирования на COVID–19, а медработники были переведены для лечения COVID–19, поэтому предоставлять противотуберкулезную помощь было некому.

В Украине назревает новый медицинский скандал – на этот раз туберкулезный. В стране полностью отсутствуют вакцины БЦЖ, поэтому невозможно сделать прививку против туберкулеза новорожденным, как полагается на вторые сутки после рождения. Детей из роддомов выписывают без вакцинации. Об этом информирует ТГ–канал «Зрада чи перемога».Проблема в том, что болгарская вакцина, которую в Украину прислал ЮНИСЕФ в 2018 году, исчерпала срок годности. Осталось 500 000 доз, которые надо утилизировать. Новые вакцины по линии детского фонда ООН не дадут до тех пор, пока не выяснят, почему оказались просроченными болгарские. Однако, в Минздраве никого сложившаяся ситуация не волнует. Там продолжается война между главой МОЗ Максимом Степановым и соросятами. По сведению ТГ–канала «Анонимус» депутаты от «Голоса» Александра Устинова и Ольга Стефанишина (обе близки к центру противодействия коррупции Виталия Шабунина) разгоняют информацию о том, что министр здравоохранения в интересах китайцев взял вакцины против ковид по 504 гривны за дозу и отказался от закупки аналогичной чудесной вакцины индийского производства компании Serum institute всего по три доллара (9 гривен). Serum Institute of India Private Limited специализируется на производстве иммунобиологических препаратов, среди которых, в частности, вакцины от полиомиелита, кори, гепатита «В», вакцины БЦЖ (от туберкулеза), а также коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС). При Супрун других прививок от кори и краснухи, кроме Serum, не закупалось. АКДС – бесплатно и без взяток тоже давали только индийскую. Хотели пропихнуть также индийскую вакцину от туберкулеза, но не срослось, потому что поступили возражения от Минздрава и Гослекконтроля. Привязка к вакцине от ковид–19 тут напрямую, уверяют инсайдеры. Переговоры о закупках шли в прошлом году, когда все знали, что срок годности болгарской БЦЖ истекает.Хозяин китайской фармкомпании Serum Сайрус Пунавала, который в Украине работает через секретаря СНБО Алексея Данилова, предлагал детские вакцины БЦЖ бонусом к ковидным. То есть, покупаете за 3 доллара антикоронавирусный препарат и, в качестве добавки, бесплатно еще и вакцины от туберкулеза. Расчет был завести индусов сразу на два дефицитных направления и взять хороший откат. Супрунята старались, но не продавили. А другие вакцины от туберкулеза не закупили. Явно, это было сделано специально, чтобы усилить давление на главу Минздрава и скинуть его с должности: Степанова давно подсиживает команда экс–министра здравоохранения Ульяны Супрун.Напомним, Украина – одна из наиболее пораженных туберкулезом стран мира. По последним данным, предоставленным Министерством здравоохранения, в 2019 году в Украине каждый день от туберкулеза умирало 10 человек. Сейчас ситуация ухудшилась. Во–первых, при Ульяне Супрун были ликвидированы туберкулезные диспансеры, а больных перевели под присмотр «домашних врачей». Во–вторых, карантин в связи с COVID–19 создал ряд ограничений в доступе к противотуберкулезной медицинской помощи. Среди них – учреждения здравоохранения, которые рассматривались как «второстепенные», были временно закрыты или в них уменьшили количество персонала. По информации организации «Врачи без границ», тубкабинеты превратили в пункты тестирования на COVID–19, а медработники были переведены для лечения COVID–19, поэтому предоставлять противотуберкулезную помощь было некому. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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