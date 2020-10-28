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В Украине «не замечают» день освобождения страны от фашистов Красной армией
28 октября 2020, 17:10 • 129 • Украина
28 октября – 76 годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков. Этот праздник отмечается в Украине ежегодно в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников за пределы современной территории Украины.
Но если в прошлом году юбилейную дату в стране формально отмечали, то в 2020 - тишина. Ни президент Зеленский, ни другие официальные лица пока не поздравили ни ветеранов, ни жителей Украины с праздником. На сайте главы государства нет никаких сообщений или поздравлений по поводу этого важного дня, как и упоминания о тех, кто ценой своей жизни освободил Украину от гитлеровцев.
Напомним, что впервые День освобождения Украины от фашистских захватчиков в государственном календаре праздников появился в 2009 году. Отмечать его на официальном уровне в 2009 году предложил тогдашний министр экономики Сергей Тигипко, эту идею поддержал третий президент Украины Виктор Ющенко, подписав указ № 836/2009 об учреждении соответствующего праздника. Дата была выбрана неслучайно. Считается, что именно в этот день в 1944 году с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
Правда, после Революции достоинства День освобождения Украины от фашистских захватчиков считается несколько некорректным в своем наименовании. И бывший глава института национальной памяти Вятрович настаивал на использовании термина «изгнания нацистских оккупантов из Украины» вместо устойчивого выражения – «освобождения Украины от фашистских захватчиков»
«Термин "освобождение" предусматривает свободу, а в 1944 году Украина не стала свободной. С изгнанием нацистских оккупантов она не получила свободы, а оказалась под другим господством, результатом которого стали массовые репрессии и депортации, в частности сотен тысяч украинцев, поляков и целого крымскотатарского народа», - объяснил Владимир Вятрович.
В общем, праздновать нечего, традиционно предложено скорбеть, потому что армия-освободительница в Украине признана оккупационной. Да и сейчас в Институте нацпамяти подчеркивают, что во время Второй мировой войны СССР ставил целью не освобождение украинского народа, а восстановление тоталитарного режима на территории современной Украины. «Свободу украинский народ отвоевал непосредственно 24 августа 1991 года - освобождение Украины состоялось только с распадом Советского Союза».
До майдана в День освобождения Украины от фашистских захватчиков, проходили чествования ветеранов Великой отечественной войны и их потомков, проводились памятные мероприятия у могил Неизвестного солдата. Ведь во время войны на территории Украины погибли почти 3 млн бойцов Красной армии, а на принудительные работы в Германию вывезли более 2 млн украинцев. В результате боевых действий были полностью или частично разрушены более 700 городов и 28 тысяч сел, а около 10 млн человек остались без домов.
Но украинская власть, повторюсь, никак пока не отреагировала на памятную дату. Хотя, кое-где на улицах Киева уже появились бигборды с надписью "76 років тому вигнали нацистів з України". («76 лет назад изгнали нацистов из Украины»).
«Ну, вы поняли: просто надоели фашисты куянам, те их и прогнали. А не надоели бы, так было бы и по сей день европейское правление, #пилибыбаварское.
Советские солдаты тут вообще не причем, подвиг бойцов 1-го Украинского фронта? Вообще не слышали. Генерал Ватутин? Это тот «кат», чей памятник упорно несколько лет подряд пытаются свалить неблагодарные потомки.
О том, что Украину освободила Красная армия вообще вспоминать властью не принято - декоммунизация же.
Вот так планомерно, последовательно уничтожается память о великом народе победителе, о сотнях тысяч бойцов, павших в битвах за Киев, за Украину. Внушается мысль, что и подвига никакого не было... Еще немного такого манкуртства, и выяснится, что Киев освободили Шухевич и Коновалец, попутно выстрелив в спину «совку» Ватутину», - написала по этому поводу на странице в соцсетях блогер Инга Кирюхина.
Примечательно, что ряд украинских СМИ предлагают в этот день вспомнить о днях рождения Билла Гейтса и Джулии Робертс, сознательно замалчивая памятную дату освобождения страны от фашизма.
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