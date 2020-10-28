В Украине «не замечают» день освобождения страны от фашистов Красной армией • 129 • Украина

28 октября – 76 годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков. Этот праздник отмечается в Украине ежегодно в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников за пределы современной территории Украины.



Но если в прошлом году юбилейную дату в стране формально отмечали, то в 2020 - тишина. Ни президент Зеленский, ни другие официальные лица пока не поздравили ни ветеранов, ни жителей Украины с праздником. На сайте главы государства нет никаких сообщений или поздравлений по поводу этого важного дня, как и упоминания о тех, кто ценой своей жизни освободил Украину от гитлеровцев.



Напомним, что впервые День освобождения Украины от фашистских захватчиков в государственном календаре праздников появился в 2009 году. Отмечать его на официальном уровне в 2009 году предложил тогдашний министр экономики Сергей Тигипко, эту идею поддержал третий президент Украины Виктор Ющенко, подписав указ № 836/2009 об учреждении соответствующего праздника. Дата была выбрана неслучайно. Считается, что именно в этот день в 1944 году с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.



Правда, после Революции достоинства День освобождения Украины от фашистских захватчиков считается несколько некорректным в своем наименовании. И бывший глава института национальной памяти Вятрович настаивал на использовании термина «изгнания нацистских оккупантов из Украины» вместо устойчивого выражения – «освобождения Украины от фашистских захватчиков»



«Термин "освобождение" предусматривает свободу, а в 1944 году Украина не стала свободной. С изгнанием нацистских оккупантов она не получила свободы, а оказалась под другим господством, результатом которого стали массовые репрессии и депортации, в частности сотен тысяч украинцев, поляков и целого крымскотатарского народа», - объяснил Владимир Вятрович.



В общем, праздновать нечего, традиционно предложено скорбеть, потому что армия-освободительница в Украине признана оккупационной. Да и сейчас в Институте нацпамяти подчеркивают, что во время Второй мировой войны СССР ставил целью не освобождение украинского народа, а восстановление тоталитарного режима на территории современной Украины. «Свободу украинский народ отвоевал непосредственно 24 августа 1991 года - освобождение Украины состоялось только с распадом Советского Союза».



До майдана в День освобождения Украины от фашистских захватчиков, проходили чествования ветеранов Великой отечественной войны и их потомков, проводились памятные мероприятия у могил Неизвестного солдата. Ведь во время войны на территории Украины погибли почти 3 млн бойцов Красной армии, а на принудительные работы в Германию вывезли более 2 млн украинцев. В результате боевых действий были полностью или частично разрушены более 700 городов и 28 тысяч сел, а около 10 млн человек остались без домов.



Но украинская власть, повторюсь, никак пока не отреагировала на памятную дату. Хотя, кое-где на улицах Киева уже появились бигборды с надписью "76 років тому вигнали нацистів з України". («76 лет назад изгнали нацистов из Украины»).



«Ну, вы поняли: просто надоели фашисты куянам, те их и прогнали. А не надоели бы, так было бы и по сей день европейское правление, #пилибыбаварское.



Советские солдаты тут вообще не причем, подвиг бойцов 1-го Украинского фронта? Вообще не слышали. Генерал Ватутин? Это тот «кат», чей памятник упорно несколько лет подряд пытаются свалить неблагодарные потомки.



О том, что Украину освободила Красная армия вообще вспоминать властью не принято - декоммунизация же.



Вот так планомерно, последовательно уничтожается память о великом народе победителе, о сотнях тысяч бойцов, павших в битвах за Киев, за Украину. Внушается мысль, что и подвига никакого не было... Еще немного такого манкуртства, и выяснится, что Киев освободили Шухевич и Коновалец, попутно выстрелив в спину «совку» Ватутину», - написала по этому поводу на странице в соцсетях блогер Инга Кирюхина.



Примечательно, что ряд украинских СМИ предлагают в этот день вспомнить о днях рождения Билла Гейтса и Джулии Робертс, сознательно замалчивая памятную дату освобождения страны от фашизма.

28 октября – 76 годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков. Этот праздник отмечается в Украине ежегодно в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников за пределы современной территории Украины.Но если в прошлом году юбилейную дату в стране формально отмечали, то в 2020 - тишина. Ни президент Зеленский, ни другие официальные лица пока не поздравили ни ветеранов, ни жителей Украины с праздником. На сайте главы государства нет никаких сообщений или поздравлений по поводу этого важного дня, как и упоминания о тех, кто ценой своей жизни освободил Украину от гитлеровцев.Напомним, что впервые День освобождения Украины от фашистских захватчиков в государственном календаре праздников появился в 2009 году. Отмечать его на официальном уровне в 2009 году предложил тогдашний министр экономики Сергей Тигипко, эту идею поддержал третий президент Украины Виктор Ющенко, подписав указ № 836/2009 об учреждении соответствующего праздника. Дата была выбрана неслучайно. Считается, что именно в этот день в 1944 году с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.Правда, после Революции достоинства День освобождения Украины от фашистских захватчиков считается несколько некорректным в своем наименовании. И бывший глава института национальной памяти Вятрович настаивал на использовании термина «изгнания нацистских оккупантов из Украины» вместо устойчивого выражения – «освобождения Украины от фашистских захватчиков»«Термин "освобождение" предусматривает свободу, а в 1944 году Украина не стала свободной. С изгнанием нацистских оккупантов она не получила свободы, а оказалась под другим господством, результатом которого стали массовые репрессии и депортации, в частности сотен тысяч украинцев, поляков и целого крымскотатарского народа», - объяснил Владимир Вятрович.В общем, праздновать нечего, традиционно предложено скорбеть, потому что армия-освободительница в Украине признана оккупационной. Да и сейчас в Институте нацпамяти подчеркивают, что во время Второй мировой войны СССР ставил целью не освобождение украинского народа, а восстановление тоталитарного режима на территории современной Украины. «Свободу украинский народ отвоевал непосредственно 24 августа 1991 года - освобождение Украины состоялось только с распадом Советского Союза».До майдана в День освобождения Украины от фашистских захватчиков, проходили чествования ветеранов Великой отечественной войны и их потомков, проводились памятные мероприятия у могил Неизвестного солдата. Ведь во время войны на территории Украины погибли почти 3 млн бойцов Красной армии, а на принудительные работы в Германию вывезли более 2 млн украинцев. В результате боевых действий были полностью или частично разрушены более 700 городов и 28 тысяч сел, а около 10 млн человек остались без домов.Но украинская власть, повторюсь, никак пока не отреагировала на памятную дату. Хотя, кое-где на улицах Киева уже появились бигборды с надписью "76 років тому вигнали нацистів з України". («76 лет назад изгнали нацистов из Украины»).«Ну, вы поняли: просто надоели фашисты куянам, те их и прогнали. А не надоели бы, так было бы и по сей день европейское правление, #пилибыбаварское.Советские солдаты тут вообще не причем, подвиг бойцов 1-го Украинского фронта? Вообще не слышали. Генерал Ватутин? Это тот «кат», чей памятник упорно несколько лет подряд пытаются свалить неблагодарные потомки.О том, что Украину освободила Красная армия вообще вспоминать властью не принято - декоммунизация же.Вот так планомерно, последовательно уничтожается память о великом народе победителе, о сотнях тысяч бойцов, павших в битвах за Киев, за Украину. Внушается мысль, что и подвига никакого не было... Еще немного такого манкуртства, и выяснится, что Киев освободили Шухевич и Коновалец, попутно выстрелив в спину «совку» Ватутину», - написала по этому поводу на странице в соцсетях блогер Инга Кирюхина.Примечательно, что ряд украинских СМИ предлагают в этот день вспомнить о днях рождения Билла Гейтса и Джулии Робертс, сознательно замалчивая памятную дату освобождения страны от фашизма. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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