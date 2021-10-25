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В Украине меняется пенсионный возраст
25 октября 2021, 17:05 • 165 • Украина
По новым нормам, для получения пенсии, планируется увеличение трудового стажа до 35 лет.
В настоящее время для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 28 лет стажа. К 2028 году планируется увеличение этого показателя до 35 лет.
Начиная с 2022 года объем необходимого трудового стажа для выхода на пенсию будет ежегодно увеличиваться на один год до 2028 года.
Получить пенсионные выплаты можно без наличия необходимого трудового стажа. Но в таком случае срок выхода на пенсию сдвинется. Если у человека нет 28 лет стажа, он может выйти на пенсию с 21 годами стажа, но достигнув возраста 63 лет. Если же и к этому сроку не накопится минимальный стаж в 21 год, пенсия по возрасту будет назначаться с 65 лет.
Таким образом, после внесения изменеий на пенсию можно будет выйти при следующих условиях: в 60 лет – имея 29 лет стажа, в 63 года – со стажем 19-29 лет и в 65 лет при стаже 15-19 лет.
Украинцам, имеющим менее 15 лет трудового стажа к 65 годам, будет выплачиваться социальрная помощь. При условии дохода ниже прожиточного минимума.
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