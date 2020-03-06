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В УК и КоАП включат пункты о нарушениях при голосовании по Конституции

06 марта 2020, 02:35  •  63 • Политика
Президент Владимир Путин поручил ввести аналогичную административную и уголовную ответственность за нарушения на голосовании по поправкам в Конституцию, как и на выборах президента. Об этом он заявил в пятницу, 6 марта, на встрече с лидерами думских фракций.
По мнению президента, если голосование по поправкам будет произведено и организовано по аналогии с президентскими выборами, то и ответственность за нарушение процедуры должна быть такой же.
«Поэтому я дал поручение взнести соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы», — цитирует Путина «РИА Новости».
Российский лидер также добавил, что Общественная палата будет осуществлять контроль за проведением голосования. Кроме того, он призвал лидеров партий прислать своих наблюдателей.
5 марта Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные, согласно которым 55% россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях Конституции.
Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта, если днем ранее законопроект будет одобрен. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

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