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В уголовном деле – 20 томов: Украинским морякам ФСБ предъявило окончательное обвинение

10 июля 2019, 08:54  •  137 • Политика
Всем 24 морякам, которые были арестованы после "керченской провокации" в ноябре прошлого года, следственным управлением ФСБ было предъявлено окончательное обвинение. По словам одного из защитников, Николая Полозова, уголовное дело насчитывает 20 томов.
Адвокат отметил, что в настоящее время завершилась активная фаза расследования, в ходе которой были процессуально закреплены все собранные ранее доказательства. Всем морякам предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).
Само предварительное следствие еще продолжается. В конце текущего месяца защита вместе с обвиняемыми должна приступить к изучению материалов дела, в котором насчитывается почти 20 томов. Полозов предполагает, что на это уйдет не меньше трех месяцев.
Уже на следующей неделе следствие направит в Лефортовский суд столицы ходатайство о продлении срока ареста моряков. Предположительно, судебное заседание по этому вопросу состоится 17 июля, пишет "Интерфакс".
Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины. Находившихся на кораблях моряков задержали, арестовали и перевели в Москву. Их обвинили в нарушении российской границы. Моряки утверждают, что их атаковали в нейтральных водах, и требуют, чтобы их признали военнопленными. Впрочем, даже международные наблюдатели признают, что моряки под руководством СБУ были на территории нашей страны.
Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна незамедлительно и без условий освободить украинских моряков и корабли. Российская сторона это требование не выполнила, пояснив, что не будет идти вразрез нормам права.
27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился через СМИ к президенту Владимиру Путину и призвал его освободить моряков и "вернуть их родителям". Надо сказать, это обращение было сделано после того, как министр Украины Павел Климкин провалил возможность забрать моряков, заявив, что отказывается от предложений Москвы.

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