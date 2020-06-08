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"В угоду третьим лицам": в Москве высказались по поводу высланных из Праги дипломатов

08 июня 2020, 17:00  •  89 • Политика
Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/www.globallookpress.com
Власти Чехии противоречат сами себе
История с высылкой российских дипломатов из Праги не только не логична, но и демонстрирует разногласия в чешских политических кругах. Заявления представителей разных органов власти противоречивы и непонятны. Об этом заявил замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов в понедельник, 8 июня.
"У меня такое впечатление, что у них вообще никаких планов не было. Все развивалось очень спонтанно, очень скандально и в угоду каким-то интересам третьих лиц", – рассказал Брюханов в эфире телеканала "Россия 1".
С одной стороны, глава МВД Чехии Ян Гамачек заявляет, что у них нет доказательств против российского дипломата. И тут же сообщается, что были какие-то доносы, и дипломатов высылают. "В чем логика?", – удивляется Брюханов. Он напомнил, что в местной прессе скандал с российскими дипломатами пытались раздуть еще в апреле, но тогда чешские власти не были заинтересованы в широкой огласке.
Исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков и сотрудник представительства Игорь Рыбаков вернулись в Москву в ночь на 8 июня, передает РИА "Новости". Они были объявлены в Чехии персонами нон грата, поскольку их заподозрили в причастности к перевозке яда рицин и попытке отомстить местным чиновникам за снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
В Москве все обвинения отрицают. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала слухи о попытке отравления "бредом больного".

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