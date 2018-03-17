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В угоду курдам США мешают восстановлению государственности в Сирии - Минобороны России

17 марта 2018, 11:24  •  57 • Политика
Вооруженные силы США мешают сирийским военным вернуть под контроль правительства удерживаемую курдами восточную часть провинции Дейр-эз-Зор. Это, заявляют в МО России, препятствует восстановлению государственных институтов в данных районах.
В российском Минобороны прокомментировали действия коалиционных сил на востоке Сирии. В оборонном ведомстве заявили, что подразделения армии США, размещенные в настоящий момент времени в провинции Дейр-эз-Зор, препятствуют возвращению многих ее районов и населенных пунктов под контроль законного правительства в Дамаске.
Таким образом, отмечается в заявлении МО, американская армия прямо препятствует восстановлению сирийской государственности. Кроме того, американцы препятствуют возвращению на восточный берег Евфрата ряда подразделений Сирийской арабской армии (САА). Правительственные военные попросту не могут этого сделать, так как коалиционная авиация разбомбила используемые ими переправы через реку.
"Важным направлением работы сирийских властей является возвращение населения в восточные районы провинции Дейр-эз-Зор, находящиеся под контролем проамериканских формирований из состава так называемых Сирийских демократических сил (СДС). Находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов", - можем прочитать мы в официальном коммюнике.

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