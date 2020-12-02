В убийственном сценарии для "отца иранской бомбы" выжил лишь он: Журналист показал фото

Журналист Аббас Джума обнародовал фото телохранителя, который спасся после покушения на иранского физика Мохсена Фахризаде. Он напомнил, что вместе с "отцом иранской бомбы" погибли ещё несколько человек.

"Кстати, вместе с убитым иранским учёным Фахризаде были телохранители. Один из них - Хамед Аскари - он выжил", - отметил Джума.

Ранее в СМИ описали убийственный сценарий, который был разыгран в день смерти Фахризаде. Покушение заняло всего три минуты. Так, нападавшие сначала обстреляли машину сопровождения, а затем Nissan, в котором был сам атомщик. После обстрела Nissan взорвался.

По данным агентства Fars, Фахризаде попытался спасти телохранитель, однако, несмотря на оперативную помощь, от полученных травм иранский специалист умер в больнице.

Отмечается, что атака произошла в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.

В Иране назвали нападение на Фахризаде терактом, за которым может стоять разведка Израиля.

Стоит добавить, что 30 ноября стало известно об убийстве одного из командиров отрядов иранского Корпуса стражей исламской революции. Сообщалось, что он был убит в результате атаки беспилотника близ иракско-сирийской границы.