В Тюмени на избирательный участок пришел «Железный человек»

В Тюмени местный житель пришел в воскресенье, 19 сентября, на избирательный участок в костюме главного героя фильмов «Железный человек» киностудии Marvel Тони Старка.

Мужчина продемонстрировал свой паспорт, после чего получил бюллетень и отдал свой голос в специально отведенной для этой процедуры огороженной кабинке.

По словам фаната Тони Старка, он проводит детские праздники. На выборы мужчина пришел поскольку считает, что именно от граждан зависит будущее страны.

Накануне на избирательный участок в Ялте пришли отдать свой голос человек в костюме коня в пальто и жених с невестой в свадебных нарядах. При этом в Иркутской области руководитель чувашского национального центра Вероника Тимофеева пришла голосовать в традиционном костюме.

Избирательный участок в Сибирском федеральном университете в субботу также посетил гражданин в костюме Ивана Грозного.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Возможность онлайн-голосования предоставлена жителям семи регионов: Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования выбираются главы девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.