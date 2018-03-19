В Туве одна из самых высоких явок в стране, - проголосовали 93,66% избирателей

По данным регионального избиркома, за действующего главу государства республика Тува проголосовала почти единогласно – 91,98%. Причем явка по Туве составила 93,66%. Она стала одной из самых высоких по стране. Отрыв от других кандидатов огромный. Павел Грудинин набрал 3,51%, Владимир Жириновский - 1,71%, у Ксении Собчак – 1,09%.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Республики Тыва

- Люди голосовали не только за президента, но и за его команду, - мы позвонили в Кызыл нашему коллеге, Роману Тас-оолу, - он главный редактор газеты «Тувинская правда». – Для жителей Тувы большим мотивирующим фактором является то, что Сергей Шойгу – единомышленник Владимира Путина, министр обороны России, - их земляк. И нынешний глава Тувы Шолбан Кара-оол, который всегда поддерживает президента, - при нем у нас многое изменилось в лучшую сторону.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Республики Тыва

Организовать голосование в таком регионе, как Тува, не просто. Много отдаленных территорий, чабанские стоянки, добраться до которых можно или на снегоходах или вовсе, только по воздуху.

Вот, к примеру, фото из Могун-Тайгинского района Тувы. Он самый дальний, граничит с Монголией и Республикой Алтай. Высокогорье (более 3 тысяч метров над уровнем моря). Из-за сурового климата относится к районам Крайнего севера.

В районе живет чуть более трех тысяч избирателей. Часть из них – в селах, часть на чабанских стоянках на высокогорных пастбищах. Сами чабаны выбираются отсюда один раз в несколько месяцев, чтобы пополнить запасы продуктов. 18 марта приехать в близлежащее село и проголосовать у них бы не получилось: сейчас горячая пора, скот приносит потомство.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Республики Тыва

Работники участковых комиссии добирались до стоянок на внедорожниках. Где не пройдет «УАЗ» – заводят вездеходы. Где и вездеходу не под силу, отправляли вертолет. Так за 5 дней охватили всех 474 чабанов.

- На стоянках гостей встречают радушно, - рассказывают в правительстве республики. - Ради них надевают лучшие национальные одежды, угощают, все норовят поговорить подольше, спросить, как там дела на «большой земле». Галочку в бюллетене ставят трепетно. И провожают дальше в путь – искренне счастливые с сознанием, что они – часть большой страны.