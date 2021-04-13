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В Турции ждут инспекторов из России после решения Москвы о полётах

13 апреля 2021, 02:10  •  44 • В мире
В Минздраве Турции заявили, что несколько раз связывались с коллегами из России. По словам главы турецкого ведомства, в ближайшее время планируется визит инспекторов, которые проверят безопасность отдыха в курортных зонах.
В России на полтора месяца вводятся ограничения на перелёты в Турцию и Танзанию. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили представители оперштаба. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, решение ограничить авиасообщение с 15 апреля до 1 июня было принято в связи с эпидемиологической обстановкой. По информации источников, для турецкой стороны это решение было неожиданностью.
Тем не менее турки надеются, что Москва изменит вскоре свой подход. Как заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, власти России могут изменить свой подход в оценке безопасности отдыха после инспекции.
В частности, указал он, ранее они несколько раз связывались с коллегами из профильного ведомства России. Отмечается, что в ближайшее время в Турцию будет направлена делегация для оценки безопасности отдыха в этой стране.
"И в курортных регионах - Анталья, Измир - она (делегация - ред.) изучит ситуацию с точки зрения безопасного туризма. Я думаю, что после этого подход может быть другим", - приводит РИА Новости слова министра.

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