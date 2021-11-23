|
В Турции вспыхнули массовые протесты: Жители Стамбула и Анкары требуют отставок
23 ноября 2021, 23:35 • 104 • Политика
Жители Стамбула и Анкары устроили демонстрации, требуя отставки правительства. Причинами стали падение курса национальной валюты и высокая инфляция.
В Турции вспыхнули массовые протесты из-за обвала национальной валюты. Жители Стамбула и Анкары вышли на улицы с требованием отставки нынешнего состава правительства страны.
Участники протестов бьют в кастрюли и сковородки, а также скандируют лозунг "ПСР - в отставку". Речь идёт о правящей "Партии справедливости и развития", которую возглавляет нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Акцию организовала "Коммунистическая партия Турции" (КПТ).
- гласит заявление турецких коммунистов.
Сообщается, что полиция страны пытается пресечь акции протеста, сообщает РИА ФАН.
Напомним, что во вторник, 23 ноября, турецкая лира потеряла около 17% своей стоимости по отношению к доллару. А в целом за год национальная валюта обесценилась более чем на 40%. Уровень инфляции в стране составляет 20%.
Подпишитесь на нас
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 ноября 2021, 04:00
|
21 ноября 2021, 13:15
|
18 ноября 2021, 08:45
|
21 ноября 2021, 22:00
|
19 ноября 2021, 22:40
|
22 ноября 2021, 13:45
|
17 ноября 2021, 00:40