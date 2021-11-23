В Турции вспыхнули массовые протесты: Жители Стамбула и Анкары требуют отставок

Жители Стамбула и Анкары устроили демонстрации, требуя отставки правительства. Причинами стали падение курса национальной валюты и высокая инфляция.

В Турции вспыхнули массовые протесты из-за обвала национальной валюты. Жители Стамбула и Анкары вышли на улицы с требованием отставки нынешнего состава правительства страны.

Участники протестов бьют в кастрюли и сковородки, а также скандируют лозунг "ПСР - в отставку". Речь идёт о правящей "Партии справедливости и развития", которую возглавляет нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Акцию организовала "Коммунистическая партия Турции" (КПТ).

Мы не признаём ни ваших надбавок [к ценам], ни вашей лжи! Мы позаботимся о нашем хлебе и будущем наших детей! Вставай же против подорожаний!

- гласит заявление турецких коммунистов.

Сообщается, что полиция страны пытается пресечь акции протеста, сообщает РИА ФАН.

Напомним, что во вторник, 23 ноября, турецкая лира потеряла около 17% своей стоимости по отношению к доллару. А в целом за год национальная валюта обесценилась более чем на 40%. Уровень инфляции в стране составляет 20%.