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В Турции вспыхнули массовые протесты: Жители Стамбула и Анкары требуют отставок

23 ноября 2021, 23:35  •  104 • Политика
Жители Стамбула и Анкары устроили демонстрации, требуя отставки правительства. Причинами стали падение курса национальной валюты и высокая инфляция.
В Турции вспыхнули массовые протесты из-за обвала национальной валюты. Жители Стамбула и Анкары вышли на улицы с требованием отставки нынешнего состава правительства страны.
Участники протестов бьют в кастрюли и сковородки, а также скандируют лозунг "ПСР - в отставку". Речь идёт о правящей "Партии справедливости и развития", которую возглавляет нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Акцию организовала "Коммунистическая партия Турции" (КПТ).
Мы не признаём ни ваших надбавок [к ценам], ни вашей лжи! Мы позаботимся о нашем хлебе и будущем наших детей! Вставай же против подорожаний!
- гласит заявление турецких коммунистов.
Сообщается, что полиция страны пытается пресечь акции протеста, сообщает РИА ФАН.
Напомним, что во вторник, 23 ноября, турецкая лира потеряла около 17% своей стоимости по отношению к доллару. А в целом за год национальная валюта обесценилась более чем на 40%. Уровень инфляции в стране составляет 20%.
Çankaya Esat'ta mahalleli "AKP istifa" sloganları ile sokağa çıktı. Polis ekipleri engellemeye çalışıyor pic.twitter.com/i5Oi1WiKye
— Burcu Yıldırım (@burcuyildirim92) November 23, 2021

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