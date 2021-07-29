В Турции уже ищут виновных в лесных пожарах

В Турции началось расследование причин возникновения лесных пожаров. В президентской администрации заявили, что никто не уйдет безнаказанным.

Власти Турции занялись поисками виновных в лесных пожарах в курортных районах страны. О начале расследования сообщил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун на своей странице в Twitter.

В частности, речь идёт о лесных пожарах в близи курортного города Анталья. Фахреттин Алтун пообещал, что все виновные в этих пожарах будут найдены и привлечены к ответственности. Также он отметил, что на борьбу с огнём брошены все силы страны.

Напомним, что огнём охвачен, в основном юг Турции, где находятся главные курорты страны. Основной причиной лесных пожаров эксперты называют аномальную жару, которая настигла Турцию этим летом.

Для борьбы со стихией Россия отправила на помощь Турции три пожарных самолёта Бе-200. Они способны за раз сбрасывать большое количество воды на очаги возгорания.