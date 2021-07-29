Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Главная / Политика

В Турции уже ищут виновных в лесных пожарах

29 июля 2021, 22:15  •  120 • Политика
В Турции началось расследование причин возникновения лесных пожаров. В президентской администрации заявили, что никто не уйдет безнаказанным.
Власти Турции занялись поисками виновных в лесных пожарах в курортных районах страны. О начале расследования сообщил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун на своей странице в Twitter.
В частности, речь идёт о лесных пожарах в близи курортного города Анталья. Фахреттин Алтун пообещал, что все виновные в этих пожарах будут найдены и привлечены к ответственности. Также он отметил, что на борьбу с огнём брошены все силы страны.
Напомним, что огнём охвачен, в основном юг Турции, где находятся главные курорты страны. Основной причиной лесных пожаров эксперты называют аномальную жару, которая настигла Турцию этим летом.
Для борьбы со стихией Россия отправила на помощь Турции три пожарных самолёта Бе-200. Они способны за раз сбрасывать большое количество воды на очаги возгорания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






120
Источник
Похожие новости
29 июля 2021, 01:10
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
29 июля 2021, 12:10
Русский не только Крым: Харьков оказался в центре скандала
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
29 июля 2021, 01:10
Тихановскую накормили печеньем в Белом доме: "Света счастлива"
29 июля 2021, 04:50
Опасный план Хуснуллина: "Даже в "проклятых 90-х" Россия к себе так не относилась"
29 июля 2021, 14:55
"Это обязывает принимать меры": Кремль оценил грузинскую провокацию НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
25 июля 2021, 11:55
У Зеленского открылись глаза на подлость Запада: "Скажите, когда?"
24 июля 2021, 09:20
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но"
29 июля 2021, 01:10
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
25 июля 2021, 16:30
"Послушай, американец": Кива сказал всю правду о США
25 июля 2021, 01:50
Бывший врач Трампа выдал жёсткое предсказание о судьбе Байдена: "Что-то серьёзно не так…"
26 июля 2021, 02:35
Три слова за две минуты - зал "стоял на ушах": шоу талантов в США теперь не про песни
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.