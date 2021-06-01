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В Турции смягчили меры против COVID, но Россия пока не готова открывать полёты

01 июня 2021, 02:25  •  36 • В мире
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о смягчении мер против коронавируса. Вводятся послабления по комендантскому часу и работе общественных заведений.
В Турции смягчили карантинные ограничения, предпринятые из-за пандемии коронавируса. Как заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, страна переходит к следующему этапу ослабления ограничений из-за улучшения эпидемиологических показателей.
Так, передаёт агентство Anadolu, комендантский час будет действовать с 22:00 и до пяти утра. Общественным заведениям разрешено работать с 7:00 до 21:00, навынос - до полуночи.
Также туркам разрешено проводить свадьбы в закрытых помещениях.
В стране в начале мая действовали строгие ограничения из-за COVID, почти три недели продлился полный локдаун. Россия в связи с коронавирусом ввела ограничения на авиасообщение с Турцией.
Сообщалось, что послабления по перелётам могут быть даны после 1 июня. Однако, как стало известно вечером в понедельник, с рейсами на турецкие курорты придётся подождать. Власти России приняли решение продлить запрет на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня.

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