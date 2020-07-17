В Турции разбился самолёт-разведчик: Остались только обломки и семь трупов

Связь с самолётом, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на министра внутренних дел республики Сулеймана Сойлу, была потеряна накануне вечером. Группа выполняла разведывательную и наблюдательную миссию в провинции Ван.

Поиски, которые продолжались около четырёх часов, привели к обломкам самолёта в горах на западе провинции. В результате крушения не выжил никто из тех, кто в тот момент находился на борту. Сообщается, что были обнаружены трупы семи человек, включая тела двух пилотов.

Что стало причиной крушения самолёта-разведчика, пока не известно. Обстоятельства трагедии выясняются.