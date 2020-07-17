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В Турции разбился самолёт-разведчик: Остались только обломки и семь трупов

17 июля 2020, 00:00  •  27 • В мире
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о том, что самолёт-разведчик разбился в горах на западе провинции Ван. Семь человек погибли, включая пилотов. От самого самолёта остались только обломки.
Связь с самолётом, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на министра внутренних дел республики Сулеймана Сойлу, была потеряна накануне вечером. Группа выполняла разведывательную и наблюдательную миссию в провинции Ван.
Поиски, которые продолжались около четырёх часов, привели к обломкам самолёта в горах на западе провинции. В результате крушения не выжил никто из тех, кто в тот момент находился на борту. Сообщается, что были обнаружены трупы семи человек, включая тела двух пилотов.
Что стало причиной крушения самолёта-разведчика, пока не известно. Обстоятельства трагедии выясняются.

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