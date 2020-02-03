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В Турции рассказали о темах переговоров Эрдогана и Зеленского
03 февраля 2020, 11:39 • 49 • Украина
Председатель группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента) Йылдырым Тугрул Тюркеш рассказал об основных темах переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского президента Владимира Зеленского.
Reuters
Как он отметил «Укринформ», лидеры двух стран намерены больше всего внимания уделить торговым связям Украины и Турции.
«Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции, $4 млрд товарооборота — это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один», — сказал он.
Вместе с этим Тюркеш сказал, что Эрдоган и Зеленский обсудят политические вопросы, включая взаимоотношения Украины и Турции с Россией.
Ранее стало известно, что Эрдоган 3 февраля совершит визит на Украину и встретится с Зеленским.
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