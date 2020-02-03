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В Турции рассказали о темах переговоров Эрдогана и Зеленского

03 февраля 2020, 11:39  •  49 • Украина
Председатель группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента) Йылдырым Тугрул Тюркеш рассказал об основных темах переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского президента Владимира Зеленского.
 
Reuters
 

Как он отметил «Укринформ», лидеры двух стран намерены больше всего внимания уделить торговым связям Украины и Турции.

«Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции, $4 млрд товарооборота — это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один», — сказал он.

Вместе с этим Тюркеш сказал, что Эрдоган и Зеленский обсудят политические вопросы, включая взаимоотношения Украины и Турции с Россией.

Ранее стало известно, что Эрдоган 3 февраля совершит визит на Украину и встретится с Зеленским.

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