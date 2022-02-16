В Турции рассказали, кто ещё может признать Донбасс, помимо России

В Турции рассказали, кто ещё может признать республики Донбасса, помимо России. Турецкие журналисты считают, что это может стать альтернативным способом урегулировать вооружённый конфликт.

Турецкая газета Habertürk (перевод статьи предоставило ИноСМИ) отметила, что если Россия всё же признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, то она окажется не одна. Как полагает автор статьи Кюршад Зорлу, вслед за Москвой ДНР и ЛНР, вероятнее всего, признают её ближайшие союзники - Белоруссия и Армения. Кроме того, о признании Донбасса могут объявить некоторые страны Средней Азии, где у России сильно влияние.

Зорлу, судя по тональности статьи, явно занимает проукраинские позиции и видит в признании Донбасса попытку России усилить своё влияние. В то же время он признаёт, что в условиях категоричного отказа Киева исполнять Минские соглашения и перед лицом весьма вероятной большой войны признание республик может быть мирной и работающей альтернативой.

В эти дни, когда всё громче озвучивается вероятность полномасштабной войны, вышеприведённый сценарий также может выявить новую стратегию достижения компромисса,

- пишет журналист.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР, чтобы остановить геноцид русского населения Донбасса, совершаемый украинской армией. Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил, что убийства мирных жителей украинскими силовиками - это, действительно, геноцид.