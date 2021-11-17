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В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400

17 ноября 2021, 00:40  •  149 • Политика
Министр обороны Турции Акар заявил, что С-400 будут задействованы в нужном месте и в нужное время. "Разве произошла воздушная атака, при которой Турция не использовала С-400?" - спросил он.
В Турции рассказали, для чего намерены использовать купленные у России зенитные ракетные комплексы С-400. С заявлением выступил в турецком парламенте министр обороны страны Хулуси Акар.
Отвечая на вопросы депутатов по поводу русской системы ПВО, глава Минобороны Турции указал, что С-400 будут применены сразу, как в этом возникнет необходимость. Поэтому нет смысла каждый раз спрашивать у него об этом.
Разве произошла воздушная атака, при которой Турция не использовала С-400?
- поинтересовался министр у парламентариев.
Он добавил, что С-400 нужны Турции в целях обороны и будут задействованы точно так же, как С-300, находящиеся на вооружении других стран НАТО. Речь идёт о комплексах С-300, которые стоят на вооружении армии Греции. Глава Минобороны Турции посетовал, что в случае с греками США почему-то не возмущаются по поводу наличия у них русского оружия.
Напомним, что Вашингтон предпринял беспрецедентные меры по оказанию давления на Анкару с целью сорвать сделку по покупке С-400 у Москвы. Однако, несмотря на все угрозы США, власти Турции успешно завершили сделку с Россией.

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