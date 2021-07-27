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В Турции предупредили о травле России через Украину

27 июля 2021, 09:45  •  105 • Политика
Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал предупредил о том, что Запад, в том числе и США, и дальше будет натравливать Украину на Россию. При этом эксперт призвал Москву смириться с фактом того, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом.
Весьма пессимистичный прогноз о дальнейших отношениях между Россией, Украиной и Западом дал профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал. По его словам, "западные страны, Соединённые Штаты и другие будут лишь натравливать Украину на Россию".
А вот Турции, уверяет профессор, мол, "незачем провоцировать Украину". И с Киевом Анкара просто стремится поддерживать отношения "на хорошем уровне". Эксперт призвал Россию с этим смириться, как и с тем фактом, что Анкара продолжит развивать отношения с Киевом.
Пока же со слов президента Украины Владимира Зеленского известно лишь о поставке турецких беспилотников Bayraktar для ВМС Незалежной, а также о совместном строительстве современного корвета.
"Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и Россия не должна видеть это в таком свете", - заявил Унал "Ленте.ру".

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