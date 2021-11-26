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В Турции предупредили о планах США разрушить Россию изнутри

26 ноября 2021, 20:25  •  26 • Политика
Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Вашингтон намеренно сталкивает лбами Москву и Анкару
В последнее время Турция все чаще старается лавировать между Соединенными Штатами и Россией. Однако экс-глава турецкой разведки уверен, что Вашингтон хочет "перетянуть" Анкару на свою сторону и задействовать республику в развале российского государства. 
Сейчас США пытаются навязать Турции политику, которая не только идет вразрез с ее интересами, но и негативно сказывается на отношениях с другими союзниками, считает Исмаил Хаккы Пекин. Говоря об этом, собеседник "Ленты.ру"  отметил в первую очередь Россию. 
Вашингтон пытается стравить Москву и Анкару, повышая напряженность в акватории Черного моря. Более того, Турция пошла на укрепление военно-морского сотрудничества с Украиной в этом регионе. 
По мнению военного эксперта, причина такой политики в том, что власти республики пытаются усидеть на двух стульях, но делают это зря. 
"Нам нужно перейти к односторонней политике, а не к двусторонней. Чужие игры нам не нужны. США пытаются развалить Россию изнутри", 
– добавил бывший начальник разведки. 
Напомним, что ранее Соединенные Штаты отомстили Турции из-за связей с Россией. Эксперты связали падение курса турецкой лиры с нежеланием Анкары вести политику, которая понравится Вашингтону. 

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