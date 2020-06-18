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В Турции предупредили о новой опасности из-за COVID: "Это своего рода клеймение"
18 июня 2020, 16:00 • 15 • В мире
Журналист турецкого издания Milliyet Зейнеп Ишман предупредил о новой опасности - появлении COVID-расизма. Он предполагает, что переболевшие коронавирусом и выработавшие антитела образуют так называемый высший класс, а те, кто не болел, станут "низшим классом" и будут жить, как в неволе. "Это своего рода клеймение", - делает вывод Ишман.
В своей статье турецкий журналист сравнивает пандемию коронавируса со сценарием какого-то фильма. Весь мир внимательно за ним следит. И вот новый виток сюжета - нововведения, которые пришли из-за COVID-19. Ишман пишет о "паспортах иммунитета", где указывается, что человек переболел и имеет антитела к коронавирусной инфекции.
Автор ссылается на телеканал BBC, который сообщил о разработке системы "паспортов иммунитета" в Чили и Эстонии. В Нью-Йорке же пошли более простым путём - фотографируют результаты анализов. Но всё дело в том, что после перенесённого COVID-19 антитела вырабатываются не у всех.
Ишман нашёл рациональное зерно в "паспортах иммунитета". Люди с таким документом могут ухаживать за пожилыми людьми, а это снимет некоторую социальную напряжённость. Но с другой стороны, эти паспорта разделят общество.
"Только представьте: возникнет высший класс с иммунитетом к COVID-19, который вращает экономику, может въехать в любую страну и для него открыты все двери, и низший класс, который живёт, как в неволе!" - сказано в статье.
Всё общение между людьми, свидания, встречи будут начинаться с отправки друг другу результатов тестов? Ишман предупредил о появлении некоего COVID-расизма. Людей будут разделять не только по религии, цвету кожи, языку и расе, но и на переболевших и всех остальных.
Журналист сообщил, что в Турции, как и в некоторых других странах, разрабатывается приложение для смартфона, чтобы отслеживать контакты человека, идентифицировать больных и выздоровевших.
"Думаю, что скоро такие приложения начнут использоваться во всех странах. А это своего рода клеймение", - делает вывод Зейнеп Ишман.
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