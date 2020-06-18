В Турции предупредили о новой опасности из-за COVID: "Это своего рода клеймение"

В своей статье турецкий журналист сравнивает пандемию коронавируса со сценарием какого-то фильма. Весь мир внимательно за ним следит. И вот новый виток сюжета - нововведения, которые пришли из-за COVID-19. Ишман пишет о "паспортах иммунитета", где указывается, что человек переболел и имеет антитела к коронавирусной инфекции.

Автор ссылается на телеканал BBC, который сообщил о разработке системы "паспортов иммунитета" в Чили и Эстонии. В Нью-Йорке же пошли более простым путём - фотографируют результаты анализов. Но всё дело в том, что после перенесённого COVID-19 антитела вырабатываются не у всех.

Ишман нашёл рациональное зерно в "паспортах иммунитета". Люди с таким документом могут ухаживать за пожилыми людьми, а это снимет некоторую социальную напряжённость. Но с другой стороны, эти паспорта разделят общество.

"Только представьте: возникнет высший класс с иммунитетом к COVID-19, который вращает экономику, может въехать в любую страну и для него открыты все двери, и низший класс, который живёт, как в неволе!" - сказано в статье.

Всё общение между людьми, свидания, встречи будут начинаться с отправки друг другу результатов тестов? Ишман предупредил о появлении некоего COVID-расизма. Людей будут разделять не только по религии, цвету кожи, языку и расе, но и на переболевших и всех остальных.

Журналист сообщил, что в Турции, как и в некоторых других странах, разрабатывается приложение для смартфона, чтобы отслеживать контакты человека, идентифицировать больных и выздоровевших.

"Думаю, что скоро такие приложения начнут использоваться во всех странах. А это своего рода клеймение", - делает вывод Зейнеп Ишман.