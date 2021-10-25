В Турции предложили принять Россию в НАТО

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Сегодня Москва делает больше для членов Североатлантического альянса, чем сами члены организации

Споры внутри НАТО раздирают организацию на части. Международная ситуация сейчас тоже не соответствует тем условиям, при которых создавался альянс. Спасти его может только срочная модернизация, ключевым элементом которой станет вступление в НАТО России. С такой идеей выступил турецкий обозреватель Мехмет Барлас.

Он напомнил, что Североатлантический блок был сформирован в 1949 году, в 52м к нему присоединилась Турция. Главной задачей тогда считалось противостояние советскому блоку стран. Сейчас же нет ни СССР, ни Варшавского договора.

"Страны НАТО больше борются друг с другом, чем с внешним миром",

– говорится в статье Sabah. Так, США сегодня поддерживает организации, которые Турция объявила вражескими. Греция и Турция находятся чуть ли ни на грани войны. При этом с Москвой Анкара имеет устойчивый диалог, перечисляет автор.

Более того, Россия активнее стран НАТО противостоит международному терроризму. Россия обеспечивает энергобезопасность натовской Европе. Пора это признать и направить усилия на создание обновленного альянса:

"Россия должна вступить в НАТО",

– подчеркивает Барлас. Кроме того, он предлагает принять в эти ряды и Израиль. Это, по его мнению, послужит стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле заявили, что диалог Москвы и Брюсселя невозможен, пока альянс придерживается стратегии по сдерживанию России. При этом президент РФ Владимир Путин предложил странам НАТО взять пример с России и Китая, которые успешно сотрудничают, не создавая военный блок.