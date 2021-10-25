Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому роя...
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Евро...
Главная / Политика

В Турции предложили принять Россию в НАТО

25 октября 2021, 14:45  •  109 • Политика
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Сегодня Москва делает больше для членов Североатлантического альянса, чем сами члены организации
Споры внутри НАТО раздирают организацию на части. Международная ситуация сейчас тоже не соответствует тем условиям, при которых создавался альянс. Спасти его может только срочная модернизация, ключевым элементом которой станет вступление в НАТО России. С такой идеей выступил турецкий обозреватель Мехмет Барлас.
Он напомнил, что Североатлантический блок был сформирован в 1949 году, в 52м к нему присоединилась Турция. Главной задачей тогда считалось противостояние советскому блоку стран. Сейчас же нет ни СССР, ни Варшавского договора.  
"Страны НАТО больше борются друг с другом, чем с внешним миром",
– говорится в статье Sabah. Так, США сегодня поддерживает организации, которые Турция объявила вражескими. Греция и Турция находятся чуть ли ни на грани войны. При этом с Москвой Анкара имеет устойчивый диалог, перечисляет автор.
Более того, Россия активнее стран НАТО противостоит международному терроризму. Россия обеспечивает энергобезопасность натовской Европе. Пора это признать и направить усилия на создание обновленного альянса:
"Россия должна вступить в НАТО",
– подчеркивает Барлас. Кроме того, он предлагает принять в эти ряды и Израиль. Это, по его мнению, послужит стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
Ранее в Кремле заявили, что диалог Москвы и Брюсселя невозможен, пока альянс придерживается стратегии по сдерживанию России. При этом президент РФ Владимир Путин предложил странам НАТО взять пример с России и Китая, которые успешно сотрудничают, не создавая военный блок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





109
Источник
Похожие новости
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
25 октября 2021, 07:10
Эксперт назвала страну ЕС, способную перекрыть путь Украины в НАТО
25 октября 2021, 08:55
Нужно было слушать русских: Армия Судана взбунтовалась
25 октября 2021, 07:10
Дипломат рассекретил план Байдена о мире без России
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2021, 01:20
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русс...
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о пр...
25 октября 2021, 03:40
«Путин доиграется»: в Киеве грозят направить украинские ракеты на Москву
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2021, 12:30
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с Путиным
19 октября 2021, 18:10
Зачем второй человек в ОПЗЖ Вадим Рабинович летал в Москву и встречался с Дмитрием Козаком?
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
24 октября 2021, 19:30
Литовский мэр нарушил законы России и был задержан
18 октября 2021, 19:25
"Владимир Путин: хозяин игры" возмутил главу МИД Украины: "У России нет права голоса"
20 октября 2021, 22:45
Слова Шойгу о ядерном оружии в Европе заставили замолчать Пентагон
23 октября 2021, 00:20
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.