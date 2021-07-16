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В Турции предложили избавиться от упоминания армян и греков
16 июля 2021, 20:45 • 111 • Политика
В Турции радикальный политик предложил отказаться от упоминания армян и греков.
В Турции лидер крайне правой националистической Партии великого единства Мустафа Дестичи предложил убрать из названий церквей и школ упоминания "армянская" и "греческая", чтобы не упоминать национальные меньшинства.
Эти предложения политик сделал в ответ на то, что в Греции турецкое меньшинство страны называют "мусульманским", а не турецким. Об этом говорится в Telegram-канале "Стамбульский волк".
Партия великого единства создана 29 января 1993 года. Политическая организация считается близкой к организации "Серые волки", которая исповедует исламизм и культурный национализм, передаёт радио Sputnik.
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