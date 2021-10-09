В Турции по подозрению в шпионаже задержали 6 человек с паспортами РФ

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Подозреваемые пытались завладеть секретными данными

В Турции случился скандал. Там шесть человек с российскими паспортами оказались задержаны. Источники в правоохранительных органах рассказали журналистам, что этих людей подозревают в шпионаже.

Якобы задержанные планировали напасть на иностранцев, а заодно выведать гостайны. Подозреваемые, по данным CNN Türk, попали под прицел правоохранителей, как только въехали в страну.

Во время обыска помимо паспортов РФ у задержанных нашли оружие и документы на электронных носителях. При этом журналисты подчеркнули, что неизвестно, настоящие ли документы были у этих шести человек.

Официальные лица Турции пока молчат о данной ситуации.