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В Турции по подозрению в шпионаже задержали 6 человек с паспортами РФ

09 октября 2021, 14:55  •  110 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подозреваемые пытались завладеть секретными данными
В Турции случился скандал. Там шесть человек с российскими паспортами оказались задержаны. Источники в правоохранительных органах рассказали журналистам, что этих людей подозревают в шпионаже.
Якобы задержанные планировали напасть на иностранцев, а заодно выведать гостайны. Подозреваемые, по данным CNN Türk, попали под прицел правоохранителей, как только въехали в страну. 
Во время обыска помимо паспортов РФ у задержанных нашли оружие и документы на электронных носителях. При этом журналисты подчеркнули, что неизвестно, настоящие ли документы были у этих шести человек. 
Официальные лица Турции пока молчат о данной ситуации. 

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