В Турции оценили ввод санкций против России и возврат С-400: Так думают "умственно отсталые"

В Турции политики ответили на вопросы СМИ о вводе санкций против России или возврат систем С-400. Власти Турции полагают, что такое делают только "умственно отсталые".

Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что страна не планирует вводить никаких санкций против России.

Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией

- пояснил на соответствующий вопрос CNN Turk представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По словам чиновника, "кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт". Об этом сообщает ТАСС.

Анкара не будет принимать "меры, которые навредят" республике. Калын напомнил, что у Турции с Россией "тесные торговые отношения в таких областях, как туризм, поставки природного газа, сельское хозяйство".

Также представитель Эрдогана пояснил, что Турция "интерпретируем Конвенцию Монтрё таким образом, чтобы не нагнетать напряжение" по вопросу прохода военных кораблей в Черное море, все страны получили пояснения Турции.

Также стало известно, что глава МВД Турции назвал "умственно отсталыми" тех, кто выступает с призывами вернуть России С-400 из-за событий на Украине.