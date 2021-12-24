В Турции отказались воевать с Россией за Украину: Это нереалистично

Турецкий депутат Йылмаз заявил, что участие Турции в войне на стороне Украины против России нереалистично.

В Турции исключили участие страны в военных действиях на Украине на стороне Киева. С заявлением по этому поводу выступил депутат турецкого парламента и глава Партии Обновления Озтюрк Йылмаз.

Речь идёт о нагнетаемой Западом истерии по поводу "вторжения России на Украину", которое якобы готовит Москва. Сообщалось, что в случае реального конфликта, Турция, якобы, станет ударным кулаком НАТО в Незалежной.

Участие Турции в военных действиях на стороне Украины против России нереалистично,

- цитирует РИА Новости слова турецкого парламентария.