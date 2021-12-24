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В Турции отказались воевать с Россией за Украину: Это нереалистично
24 декабря 2021, 18:45 • 218 • Политика
Турецкий депутат Йылмаз заявил, что участие Турции в войне на стороне Украины против России нереалистично.
В Турции исключили участие страны в военных действиях на Украине на стороне Киева. С заявлением по этому поводу выступил депутат турецкого парламента и глава Партии Обновления Озтюрк Йылмаз.
Речь идёт о нагнетаемой Западом истерии по поводу "вторжения России на Украину", которое якобы готовит Москва. Сообщалось, что в случае реального конфликта, Турция, якобы, станет ударным кулаком НАТО в Незалежной.
- цитирует РИА Новости слова турецкого парламентария.
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