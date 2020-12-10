В Турции объяснились по поводу "претензий" к российской вакцине от COVID-19

Министр здравоохранения Турции подтвердил, что отказ страны от российской вакцины "Спутник V" является фейком. Заявление прозвучало в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Турецкая газета Haberturk распространила информацию, что турецкий Минздрав якобы забраковал российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, потому что она якобы не соответствует требованиям надлежащей лабораторной практики. В подтверждение была приведена цитата главы ведомства, которая, как позже выяснилось, была фейковой.

Насчёт российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если всё будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет, - сказал министр.

В турецком Минздраве также подтвердили, что информация об отказе от российской вакцины не соответствует действительности, пишет "РИА Новости". Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) также опровергли сведения о прекращении переговоров о покупке Анкарой вакцины "Спутник V", а цитату назвали фейком.