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Главная / Политика

В Турции обвинили Украину в попытке разрушить отношения с Россией

12 октября 2021, 19:20  •  150 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
В Анкаре раскритиковали провокационные заявления Кулебы о позиции властей другого государства в отношении принадлежности Крыма
Представители киевского режима со ссылкой на официальную позицию Анкары стали слишком часто делать "провокационные заявления" о принадлежности Крыма, направленные на обострение турецко-российских отношений. О этом пишет Фуад Сафаров в dikGAZETE.
Он отмечает, что высказывания политиков Турции о полуострове регулярно беспокоят людей, которые стремятся к дружбе между Москвой и Анкарой. Автор напомнил, что нынешним летом в Киеве прошла антироссийская акция под названием "Крымская платформа", где присутствовал и глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
По словам обозревателя, реакция в РФ на это мероприятие была различной. Так, известный тележурналист Дмитрий Киселев назвал украинский проект "уличным цирком", за которым стоит британская разведка. В свою очередь, постпред Крыма при президенте России Владимире Путине, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов раскритиковал позицию Анкары в поддержку саммита, расценив ее как "неблагородную".
И вот прошло несколько месяцев и что же произошло 10 октября? В этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью местному телеканалу "ТСН" сказал, что Анкара заявлениями о непризнании российского Крыма и участием в "Крымской платформе" нанесла сильный удар по Путину.
Кроме того украинский министр добавил, что Чавушоглу обещал и в дальнейшем активное участие Турции в саммите, а также вместе с Киевом убеждать другие страны присоединиться к Декларации данного мероприятия.
Автор обратил внимание на тот факт, что эти высказывания Кулеба сделал сразу после переговоров со своим турецким коллегой, который находился с визитом в столице Незалежной, и его слова активно цитировались и обсуждались в России.
Так какова же цель этих спичей со стороны украинских властей, задается вопросом обозреватель.
"Очевидно, что подобные заявления являются "провокационными" и направленными на обострение турецко-российских отношений", – убежден автор.
Он подчеркнул, что для Анкары важны отношения с Киевом. Однако, будучи гражданами, которые "ценят и дорожат турецко-российскими отношениями и дружбой между лидерами двух стран и их народами", в Республики сочли подобные высказывания украинского министра "недопустимыми". Как и попытки разрушить связи между Анкарой и Москвой "различными провокациями, пользуясь заявлениями Турции по Крыму". По словам Сафарова, турки такое поведение осуждают.
"В этой связи мы считаем неправильными некоторые заявления о Крыме, которые часто делает Турция, потому что злонамеренных людей и стран, пытающихся использовать их против турецко-российского сотрудничества, очень много. С этим и связана наша реакция", – резюмировал автор.
Напомним, на днях американская газета Defense News вышла с материалом, в котором утверждается, что Анкара в вопросах военно-технического сотрудничества разворачивается в сторону Москвы. По данным издания, президент Турции Реджеп Эрдоган твердо намерен без оглядки на Вашингтон закупить у Москвы второй дивизион российских ЗРК С-400.

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