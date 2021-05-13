В Турции обрушились на Зеленского после его слов об Израиле

Жители Турции обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов об Израиле. Турецкие пользователи выражают надежду, что Россия "преподаст урок американскому младенцу".

Поводом для недовольства стало выступление Зеленского, приуроченное к обострению арабо-израильского конфликта. Президент Украины осудил Израиль за "насилие над палестинцами и убийство детей", однако при этом обратил внимание, что само еврейское государство тоже "пережило трагедию".

Заявление Зеленского прозвучало в эфире турецкого телевидения, и вскоре интернет пополнился множеством гневных комментариев от турецких интернет-пользователей. Об этом пишет в Telegram журналистка Юлия Витязева.

"Надеюсь, что Россия преподаст американскому младенцу урок", "Позор вам, господин президент Зеленский", - такие сообщения оставляют турки, комментируя слова украинского лидера.

Скриншот: Telegram/Юлия Витязева

Отметим, что ещё недавно Зеленский ездил в Анкару и встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Многие эксперты тогда отметили, что Зеленский нашёл себе нового союзника в лице Турции, которая готова продавать Киеву ударные беспилотники и поддерживает созданную Украиной "крымскую платформу". Однако мнения по вопросу Ближнего Востока у Анкары и Киева разошлись.

Очередной виток арабо-израильского конфликта произошёл после того, как израильский суд выселил несколько палестинских семей, проживающих в иерусалимских домах незаконно. Это вызвало беспорядки, которые быстро вылились в стрельбу, а затем в обмен ракетными ударами с сектором Газа.