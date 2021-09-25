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В Турции назвали заявление Украины об Эрдогане "шоком"

25 сентября 2021, 19:10  •  237 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежной напомнили, что Республика давно спорит с РФ по поводу Крыма
Слова депутата Верховной рады Украины Олега Волошина, сказанные в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана, повергли жителей Республики в шок. Об этом сообщает издание DikGAZETE.
Речь идет о заявлении Волошина, в котором он обвинил Эрдогана в неуважительном отношении к Незалежной. Напомним, украинец отметил, что турецкий лидер проигнорировал приглашение на "Крымскую платформу". Более того, он упрекнул президента Республики в том, что тот собирается провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным.
На обвинения Олега Анатольевича ответил турецкий журналист Ильбер Васфи Сель.
"Спор между Турцией и Россией по поводу Крыма длится уже семь лет", – отметил он.
Работник СМИ добавил – слова, прозвучавшие из уст депутата Верховной рады, стали настоящим "шоком" для турков.
Журналист акцентировал внимание на том, что российская сторона неоднократно критиковала позицию Турции по Крыму. Дело в том, что Эрдоган некоторое время назад заявил, что Республика не признает полуостров в составе России, а также будет и дальше выступать за сохранение территориальной целостности Незалежной.
Такая реакция со стороны РФ, как считает Ильбер Васфи Сель, вполне обоснована, а вот заявления Волошина – нет.
Ранее Волошин высказал мнение, что Эрдоган преследует свои корыстные интересы, при этом делая вид, что во всем поддерживает Украину. 

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