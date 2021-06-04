В Турции назвали единственный способ избавить воду от "морских соплей"

В Мраморном море к югу от Стамбула обнаружили так называемые "морские сопли". Способ избавить воду от опасной для экологии слизи придумали не экологи, а документалисты.

"Морские сопли" - это грязно-бежевая слизь, которая толстой плёнкой покрывает морскую поверхность. Учёные установили, что появилась эта субстанция из-за изменения климата, а также деятельности человека. В этой органической слизи множество микроорганизмов. "Морские сопли" могут покрывать весьма обширные территории. Из-за них в воде практически не остаётся кислорода, что губительно для морской флоры и фауны.

Над Мраморным морем запустили дрон, с которого хорошо виден масштаб бедствия. Кинорежиссёр Тахсин Джейлан снимает документальный фильм о воздействии слизи на экологию. Он уверен, что в столь плачевном состоянии Мраморного моря виноваты исключительно люди.

"Это результат выброса бытовых отходов и загрязнения окружающей среды. Единственное, что нужно сделать, - это не выбрасывать отходы в море. Думаю, что природа этого не заслуживает", - приводит слова документалиста агентство Reuters.

Эксперты согласны с режиссёром. По их мнению, если прямо сейчас прекратить сбрасывать сточные воды в море, то вода очистится самостоятельно в течение 5-6 лет. В том числе, об этом пишут "Радио КП". Власти Турции намерены собрать на встречу чиновников, экологов и учёных, чтобы найти решение проблемы. В планах также придумать, как собранную с поверхности моря слизь можно было бы переработать. Есть предположения, что "морские сопли" можно будет использовать в сельском хозяйстве или в сфере энергетики.