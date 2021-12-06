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В Турции 104 адмиралам грозит тюрьма всего лишь за одно письмо

06 декабря 2021, 23:05  •  66 • Политика
В Турции Генпрокуратура утвердила обвинение против 104 адмиралов, написавших Эрдогану письмо о статусе проливов.
В Турции Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение более сотне отставных адмиралов, которые ранее подписали письмо с защитой конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.
Фигурантам дела грозит до 12 лет тюремного заключения, передаёт телеканал NTV. Всем обвиняемым вменяют в вину, что они "вступили в преступный сговор против конституционного строя".
Письмо 104 морских офицеров, в котором они назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, опубликовали в апреле 2021 года. В письме адмиралы заявили о неприемлимости дискуссии о пересмотре статуса проливов в Чёрном море из-за планов постройки нового канала "Стамбул".
Письмо раскритиковал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который резко отрицательно оценил вмешательство армии в политику. Полиция сразу же задержала 10 адмиралов из числа подписантов, позднее им заменили арест на подписку о невыезде.
Конвенцию Монтрё о режиме черноморских проливов приняли в 1936 году, она позволяет без препятствий проходить проливы торговым судам.

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