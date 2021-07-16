В турецкой житнице погибли тысячи фламинго

Район Чиханбейли в турецкой провинции Конья считается житницей страны. Здесь погибли тысячи фламинго: и взрослые птицы, и детёныши. Виновато в этом не только изменение климата, но и люди.

В Чиханбейли находится Солёное озеро - второе по величине в Турции. Оно также считается одним из самых крупных озёр в мире, относящихся к категории гиперсолёных. Сюда из года в год мигрируют фламинго для гнездования и выведения потомства. Водоём неглубокий, что пернатых вполне устраивает.

За последнюю неделю в высохшей части Солёного озера были найдены тысячи мёртвых фламинго. Специалисты считают, что изменение климата привело к засухе, а из-за неё понизился уровень воды в озере. Птицам стало трудно искать и добывать пищу.

Фотограф-натуралист Мехмет Эмин Озтюрк рассказывает, что раньше фламинго прилетали на заболоченную часть озера. Теперь там нет ни воды, ни живых птиц, передаёт агентство IHA. Фотограф и наблюдатель Фахри Тунч поделился с агентством DHA своим видением ситуации. По его мнению, в гибели птиц виноваты люди.

Солёное озеро питали водные каналы, но сельские жители в Чиханбейли перекрывают их и отводят воду на свои поля. В результате озеро ничем не подпитывается и медленно умирает. И вместе с ним умирают птицы и другие представители фауны.

Власти Коньи начали расследование, чтобы выяснить причины гибели фламинго.

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