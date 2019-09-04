Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Армия России получит бронеавтомобиль для Арктики и защиты ядерных ракет: Над про...
Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун
«Это дорогого стоит»: Госдума оценила готовность американского посла прийти пого...
На Украине 57,6 тысяч человек заболели корью с начала года
Главная / В мире

В Тунисе обнаружили двойника зверски убитого Каддафи. Фото слили в Сеть

04 сентября 2019, 16:54  •  162 • В мире
В Сети сообщили о "прогулке" Муаммара Каддафи в Тунисе. Напомним, ливийский лидер был зверски убит в 2011 году.
Сейчас стало известно о том, что двойника ливийского лидера Муаммара Каддафи обнаружили в Тунисе. Пользователи соцсетей тут же поделились фотографиями. Как пишет Nation News, на снимке – мужчина, похожий на ливийского лидера.
Отмечается, что снимки были сделаны на юге Туниса в квартале Медина де Тунис. Кем же на самом деле является двойник Каддафи, фотографу не удалось узнать.
Напомним, что Муаммар Каддафи был зверски убит в 2011 году. Его гибель была задокументирована, после чего видео и фото попали в Сеть. На кадрах видно, как над Каддафи жестоко издевались.
#Photo of the day:

Astonishing Muammar #Gaddafi #lookalike seen today in #Medenine , south of #Tunisia ! #doppleganger#Libya #Africa #Humour #politics pic.twitter.com/Z2kQQxaAn3
— Mourad Teyeb (@MouradTeyeb) September 4, 2019

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
04 сентября 2019, 00:39
Так что же сказал Марк Карни?
04 сентября 2019, 13:24
Слово за Трампом: выведут ли США пять тысяч военных из Афганистана
04 сентября 2019, 07:09
От удара ракеты "Малютка" советской разработки израильский броневик разнесло на части
04 сентября 2019, 16:39
«Надо быть объективными»: в России ответили на заявление МИД Болгарии о роли СССР во Второй мировой
04 сентября 2019, 07:09
"Прибыл во Владивосток": Премьер Индии отчитался в Twitter о поездке на русском языке
04 сентября 2019, 00:39
И даже королеву не спросила: Спасать свою репутацию Меган Маркл позвала пиарщиков Вайнштейна
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2019, 03:54
"Расстрельные списки": Соратникам Порошенко тайно советуют бежать, пока не ...
04 сентября 2019, 03:54
"Неприкосновенность сняли, теперь хочу любви": Депутат Рады попалась на инт...
04 сентября 2019, 03:54
"Радикалы плюс ядерный арсенал": Экс-глава Пентагона назвал "самую опа...
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских слов...
04 сентября 2019, 13:39
"Получила то, ради чего строила из себя потерпевшую": Трамп передал Польше ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
01 сентября 2019, 14:09
"Путин заставит Зеленского пустить воду в Крым". Грядёт "большая сделка" Москвы и Киева?
31 августа 2019, 02:24
"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику
29 августа 2019, 11:24
«Надо было запретить вино»: Президент Грузии снова жалуется на Россию
03 сентября 2019, 14:39
Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной
31 августа 2019, 02:09
«Будущее — за гибридными двигателями»: как новая силовая установка может изменить облик гражданской авиации в РФ
30 августа 2019, 06:54
"Покушали - рюмочку выпить, это полезно": Лукашенко перед Болтоном "унизил" русскую водку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.