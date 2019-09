В Тунисе обнаружили двойника зверски убитого Каддафи. Фото слили в Сеть

Сейчас стало известно о том, что двойника ливийского лидера Муаммара Каддафи обнаружили в Тунисе. Пользователи соцсетей тут же поделились фотографиями. Как пишет Nation News, на снимке – мужчина, похожий на ливийского лидера.

Отмечается, что снимки были сделаны на юге Туниса в квартале Медина де Тунис. Кем же на самом деле является двойник Каддафи, фотографу не удалось узнать.

Напомним, что Муаммар Каддафи был зверски убит в 2011 году. Его гибель была задокументирована, после чего видео и фото попали в Сеть. На кадрах видно, как над Каддафи жестоко издевались.

#Photo of the day:



Astonishing Muammar #Gaddafi #lookalike seen today in #Medenine , south of #Tunisia ! #doppleganger#Libya #Africa #Humour #politics pic.twitter.com/Z2kQQxaAn3