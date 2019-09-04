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В Тунисе обнаружили двойника зверски убитого Каддафи. Фото слили в Сеть
04 сентября 2019, 16:54 • 162 • В мире
В Сети сообщили о "прогулке" Муаммара Каддафи в Тунисе. Напомним, ливийский лидер был зверски убит в 2011 году.
Сейчас стало известно о том, что двойника ливийского лидера Муаммара Каддафи обнаружили в Тунисе. Пользователи соцсетей тут же поделились фотографиями. Как пишет Nation News, на снимке – мужчина, похожий на ливийского лидера.
Отмечается, что снимки были сделаны на юге Туниса в квартале Медина де Тунис. Кем же на самом деле является двойник Каддафи, фотографу не удалось узнать.
Напомним, что Муаммар Каддафи был зверски убит в 2011 году. Его гибель была задокументирована, после чего видео и фото попали в Сеть. На кадрах видно, как над Каддафи жестоко издевались.
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