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В Цюрихе два самолета авиакомпании Swiss в один день были атакованы молниями

07 августа 2019, 06:24  •  70 • В мире
Необычное совпадение отмечено в Цюрихе - в один день два разных самолёта авиакомпании Swiss были вынуждены срочно возвращаться в аэропорт. Причиной тому была атака молний, ударивших прямо в воздушные судна.
Все случилось 6 августа в Швейцарии. Два пассажирских самолета вылетали из аэропорта Цюриха, и обоим пришлось вернуться обратно вскоре после вылета.
Первым был лайнер рейса LX724, направлявшийся в Амстердам ранним утром. Однако после вылета в корпус самолета был получен мощный разряд небесного электричества. Пилоты развернулись и вернулись в аэропорт, поскольку была угроза выхода из строя некоторых систем и деталей. Пассажирам пришлось улетать на другом рейсе.
Следующим под прицелом молнии оказался авиалайнер рейса LX2084, вылетавший чуть позже в Лиссабон. История повторилась: вскоре после вылета в самолет ударил разряд, и воздушное судно было вынуждено вернуться. Оба лайнера после инцидентов отправили на техническое обслуживание, сообщает издание Blick.

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