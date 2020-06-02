В цветастом платочке и на коне: Британская королева показалась на публике

С тех пор, как в стране были введены ограничения из-за пандемии коронавируса, монаршая особа самоизолировалась в своей любимой резиденции – Виндзорском замке. Всё это время Елизавета II не показывалась на публике.

Верховой ездой британская королева решила заняться в минувшие выходные. "Взгляд" пишет, что Елизавета сидела верхом на 14-летнем горном пони. В официальном Twitter королевской семьи размещены снимки с прогулки. В сообщении сказано, что кличка коня – Балморал Ферн. Он принадлежит к породе Fell Pony. На королеве в тот солнечный день были твидовый пиджак, белые перчатки, брюки для верховой езды, вишнёвые ботинки и ярко-розовый цветастый платочек.

В апреле Елизавета II отметила своё 94-летие. На её снимки во время прогулки верхом в соцсетях британцы отреагировали в основном положительно. Многие похвалили правительницу за любовь к жизни, написав, что эти новости "как глоток свежего воздуха". Было немало и тех, кто восхитился физической формой монархини.

"Как мило! Не знаю, как она туда взобралась. Я её ровесница, и единственное, на чём я могу ездить без посторонней помощи, это эскалатор", – сообщила в комментариях Twitter некая Бриони Баррел.