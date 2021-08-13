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В ЦРУ задумались о создании спецотдела по Китаю

13 августа 2021, 08:45  •  72 • Политика
Центральное разведывательное управление США рассматривает возможность создания независимого центра по разведывательной деятельности в Китае. Об этом сообщило в пятницу 13 августа агентство Bloomberg.
ЦРУ хочет создать это подразделение, чтобы иметь более полное представление о деятельности одного из главных стратегических противников США.
Организация такого центра по Китаю может усилить фокус ЦРУ на стране, которая раньше изучалась управлением как часть более широкого региона.
Предположительно, новое подразделение обеспечит достаточное финансирование, количество сотрудников и более сконцентрированное внимание на вопросах, связанных с КНР.
Во вторник 10 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай с Россией навязывают другим странам такое мнение, будто Соединенные Штаты переживают упадок, хотя это не так.
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