В ЦРУ признались, что готовили голубей-шпионов для отправки в СССР

В годы холодной войны Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пыталось использовать различных животных в разведывательных и диверсионных целях. Об этом говорится в недавно рассекреченных документах о деятельности ЦРУ в 1960-х и 1970-х годах, опубликованных на сайте разведывательного ведомства.

Речь идет о сверхсекретной программе Tacana. Она предполагала использование животных в диверсионно-разведывательной деятельности. В частности, ЦРУ планировало сделать из дельфинов - диверсантов, а из собак и кошек - живые прослушивающие устройства. Но особые надежды спецслужба возлагала на голубей-шпионов.

Отмечается, что птицы не проходили никакой спецподготовки. Ставка была на то, что голуби обладают врожденной способностью всегда находить путь домой, оказавшись в любом, даже неизвестном им месте. В ЦРУ работали над тем, чтобы прикрепить к птице миниатюрную фотокамеру, чтобы в последствии выпустить голубя-шпиона рядом с интересующим объектом.

В документах упоминается, что несколько таких голубей-шпионов планировали выпустить рядом с судостроительной верфью в Ленинграде, где производились работы по созданию советской атомной подводной лодки. Птиц предполагалось выпустить либо из-под плаща, либо из машины, едущей на скорости до 80 км/час.

Едва голубь оказывался в полете, прикрепленная к нему камера начинала делать снимки. Предполагалось, что таким образом удастся получить более качественные фотографии, чем со спутника.

Удалось ли американцам, в конечном итоге, воплотить этот план в жизнь - не известно. Однако в пояснении к опубликованным документам значится, что "ни одна из программ (Tacana) по ряду технических и иных причин так и не стала действующей".