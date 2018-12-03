В ЦРУ хотели дать «взятку» Путину от имени Трампа - СМИ

Раскрыта провокация ЦРУ против Путина и Трампа, связанная с планом дать взятку пентхаусом стоимостью 50 миллионов долларов.

Американские СМИ случайно раскрыли план ЦРУ по дискредитации Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Речь идет о так называемой взятке в 50 миллионов долларов.

Как утверждает американская пресса, сразу 4 сотрудника Трампа «слили» следователям ФБР сорвавшийся план Trump Organization по передаче российскому президенту пентхауса стоимостью 50 миллионов долларов. При этом идея этого плана принадлежала сотруднику организации Феликсу Сэйтеру, который уже тогда был завербован ЦРУ, что выдает спецслужбу с головой.

Суть плана заключалась в том, чтобы построить в Москве огромный и очень дорогой жилой и офисный комплекс Trump Tower. А чтобы гарантировать успешную реализацию проекта и его финансовый успех, предполагалось подарить Путину пентхаус в этом здании, стоимостью 50 миллионов долларов. Таким образом удалось бы не только обеспечить бесплатную рекламу проекту, но и продать втридорога жилые помещения олигархам.

«Олигархи бы выстроились в очередь для того, чтобы жить в одном здании с Путиным», - цитируют СМИ слова завербованного ЦРУ Феликса Сэйтера.

Идея очень понравилась адвокату Трампа Майклу Коэну, и он тут же ее одобрил и даже написал в Кремль письмо по этому поводу. Правда, там ему ответили, что строительством не занимаются, а по поводу инвестиций следует ехать на Петербургский экономический форум.