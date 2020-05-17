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В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам к Конституции
17 мая 2020, 01:55 • 58 • Политика
Дату голосования по поправкам в Конституцию России определит президент, избирательная система находится в готовности. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев в субботу, 16 мая.
«ЦИК готова была провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России В.В. Путин», — сказал Булаев.
Ранее в субботу председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты (ОП) Москвы главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что в аппарате президента в качестве предполагаемой новой даты голосования называется 24 июня.
Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. Изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность изменений.
Голосование было запланировано на 22 апреля. Однако в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес голосование из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.
В Кремле отмечали, что новые сроки по голосованию определят по мере развития эпидемиологической ситуации.
Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму 13 мая поправку о возможности дистанционного голосования и по почте на выборах ко второму чтению законопроекта о совершенствовании процедуры сбора подписей и проверки подписных листов. В тот же день нижняя палата парламента приняла проект в третьем, окончательном чтении.
В то же время соавтор документа депутат Дмитрий Вяткин отметил, что подобные голосования могут проводиться только в некоторых случаях и порядке, установленном Центризбиркомом.
При этом такая возможность не будет предусмотрена для голосования по поправкам в Конституцию.
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