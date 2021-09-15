В ЦИК заявили о финансируемой Западом работе по дискредитации выборов

Целенаправленная работа по дискредитации выборов в Госдуму в России ведется с небывалым размахом и хорошо оплачивается западными «партнерами», заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в интервью «Российской газете», опубликованном 15 сентября.

«Целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно, и она хорошо организована, хорошо оплачивается западными «партнерами» и уже не такая грубая, как раньше, но не менее лживая и лицемерная», — прокомментировала Памфилова.

По ее словам, размах работы по дискредитации выборов в России является «небывалым».

«Вся наша «свежая» эмиграция на подхвате, каждый день «трудятся» на этой «плодоносящей» ниве. Мы каждый день отбиваем разного рода нападки, нам не привыкать. Уверена, что наши люди во всем сами разберутся, без лицемерных подсказок извне», — отметила глава ЦИК.

В том же интервью Элла Памфилова гарантировала тайну волеизъявления при дистанционном электронном голосовании. Система, которая работает на технологии блокчейна, гарантирует достоверность голосования, подчеркнула она.

14 сентября глава ЦИК заявила о создании в России равных возможностей для кандидатов в ходе избирательной кампании на фоне пандемии коронавируса. И для партий, и для кандидатов выделили места, где соблюдались меры санитарной безопасности.

Тогда же Памфилова рассказала о создании в стране тотальной системы видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Государственную думу. 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации.

6 августа глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил о попытках наблюдателей «коллективного Запада» вмешаться в выборы в России, что недопустимо.

4 августа ОБСЕ сообщила, что не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму из-за пандемии коронавируса.

По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.