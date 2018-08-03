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В ЦИК Украины заявили, что выборы президента страны обойдутся бюджету в $87 млн

03 августа 2018, 19:54  •  30 • Украина
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины рассказали, что предстоящие президентские выборы, проведение которых намечено на весну 2019 года, обойдутся государственному бюджету в 2,3 млрд гривен (около $87 млн).
 
© Syrucek Milan globallookpress.com
 

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

При этом отмечается, что на парламентские выборы, которые пройдут осенью 2019 года, придётся потратить более 1,9 млрд гривен (более $72 млн).

«Комиссия утвердила объёмы расходов для включения в бюджетные запросы по четырём бюджетным программам в проект государственного бюджета Украины на 2019 год», — говорится в тексте.

В ЦИК также заявили, что на выборы депутатов местных советов и глав необходимо 247 млн гривен ($9,1 млн).

На функционирование государственного реестра избирателей запланировано выделить более 223,5 млн гривен (более $8,2 млн).

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко планирует сорвать президентские выборы в стране с помощью эскалации военных действий в Донбассе.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН рассказал о её шансах на выборах.

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