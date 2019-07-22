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В ЦИК Украины рассказали об итогах обработки 84% протоколов
22 июля 2019, 22:54 • 86 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины рассказала об итогах обработки 84,23% электронных протоколов с выборов в Верховную раду.
РИА Новости
Как указывается на сайте ЦИК, партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,93% голосов.
Следом за партией главы Украины идут «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,93%), «Европейская солидарность» (8,30%), «Батькивщина» (8,13%) и «Голос» (6,03%).
Ранее председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что избирательная кампания, предшествующая досрочным выборам в Верховную раду, стала рекордной в стране по числу фактов незаконной агитации.
Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова, политолог Богдан Безпалько объяснил в беседе с ФАН рекордное число случаев незаконной агитации на выборах в Раду.
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