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В ЦИК Украины назвали число зарегистрировавшихся кандидатов в депутаты
18 июня 2019, 10:09 • 18 • Украина
Центральная избирательная комиссия Украины рассказала, сколько человек зарегистрировалось в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
© Reuters
«Всего по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах был зарегистрирован 461 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 414, выдвинутых политическими партиями — 47», — указывается в заявлении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады.
23 мая данный указ вступил в силу.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.
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