В ЦИК Украины назвали число зарегистрировавшихся кандидатов в депутаты

Центральная избирательная комиссия Украины рассказала, сколько человек зарегистрировалось в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

«Всего по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах был зарегистрирован 461 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 414, выдвинутых политическими партиями — 47», — указывается в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады.

23 мая данный указ вступил в силу.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.