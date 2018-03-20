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В ЦИК России заявили о намеренных провокациях на участках в ходе выборов
20 марта 2018, 14:09 • 114 • Политика
Результаты выборов президента РФ отменены на семи участках, говорит Элла Памфилова.
На семи избирательных участках в России были отменены результаты выборов президента России из-за выявленных нарушений, сообщила в ходе брифинга во вторник, 20 марта, председатель ЦИК России Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, в ряде случаев нарушения были намеренными.
Инциденты произошли в Кемеровской и Тюменской областях, а также в Дагестане. Напомним, выборы президента России состоялись в воскресенье, 18 марта. Лидером голосования стал Владимир Путин, таким образом, действующий президент России был переизбран на новый срок.
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