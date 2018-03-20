Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко и его «поголовье»: фейк вместо индустриализации
Три "кита" украинского давления должны привести в ужас Россию
СМИ: Националисты сожгли изображения Бандеры и Шухевича у украинского посольства...
"Их больше не будет": В Кении умер последний самец белого носорога
Главная / Политика

В ЦИК России заявили о намеренных провокациях на участках в ходе выборов

20 марта 2018, 14:09  •  114 • Политика
Результаты выборов президента РФ отменены на семи участках, говорит Элла Памфилова.
На семи избирательных участках в России были отменены результаты выборов президента России из-за выявленных нарушений, сообщила в ходе брифинга во вторник, 20 марта, председатель ЦИК России Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, в ряде случаев нарушения были намеренными.
- Некоторые [нарушения] готовились осознанно, это были провокации фальсификаций, - говорит глава ЦИК РФ.
Инциденты произошли в Кемеровской и Тюменской областях, а также в Дагестане. Напомним, выборы президента России состоялись в воскресенье, 18 марта. Лидером голосования стал Владимир Путин, таким образом, действующий президент России был переизбран на новый срок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

114
Источник
Похожие новости
19 марта 2018, 18:39
Гонки вооружений не будет: Путин пообещал снижение расходов на оборону
20 марта 2018, 08:54
Швыдкой: ситуация с Британским советом должна быть урегулирована соглашением двух стран
19 марта 2018, 19:54
Путин наметил основные задачи на четвертый президентский срок

Загрузка...
20 марта 2018, 01:09
"Государство почти отсутствует": Блокировка посольства РФ во время выборов похоронила мировой имидж Украины
20 марта 2018, 10:54
Три "кита" украинского давления должны привести в ужас Россию
20 марта 2018, 01:09
О Российско-сербском гуманитарном центре в Нише
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 марта 2018, 12:09
Результаты выборов президента РФ отменены на семи участках
20 марта 2018, 04:24
Занимайтесь своим делом: Россия и Китай заблокировали провокационную повестку Совбеза...
20 марта 2018, 04:24
Трамп и Мэй оказались белыми воронами: Большинство лидеров мировых держав поздравили ...
20 марта 2018, 01:09
Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
20 марта 2018, 01:09
Доказывай или извиняйся: Главы МИД Европы отказались вводить санкции из-за отравления...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 04:09
Россия объяснила, чем аукнется высылка российских дипломатов для Британии
15 марта 2018, 16:54
Падение золота: в Якутии из самолёта высыпалось около 3,5 тонны драгметаллов
16 марта 2018, 09:24
Удачи тебе, мать Тереза, «Правь, Британия!»
18 марта 2018, 00:24
«Когда горят танки ВСУ, остается лишь одно — угрожать России»
16 марта 2018, 02:54
Савченко после допроса в Киеве обратилась с прошением к Путину
16 марта 2018, 09:24
ВВС США «уходят в тень» перед ударом. События в Ат-Танфе пытаются спрятать за шумихой вокруг дела Скрипаля
14 марта 2018, 21:39
Лед тронулся: Украина согласилась на расторжение контракта с "Газпромом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.