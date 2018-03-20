В ЦИК России заявили о намеренных провокациях на участках в ходе выборов

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Результаты выборов президента РФ отменены на семи участках, говорит Элла Памфилова.

На семи избирательных участках в России были отменены результаты выборов президента России из-за выявленных нарушений, сообщила в ходе брифинга во вторник, 20 марта, председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, в ряде случаев нарушения были намеренными.

- Некоторые [нарушения] готовились осознанно, это были провокации фальсификаций, - говорит глава ЦИК РФ.

Инциденты произошли в Кемеровской и Тюменской областях, а также в Дагестане. Напомним, выборы президента России состоялись в воскресенье, 18 марта. Лидером голосования стал Владимир Путин, таким образом, действующий президент России был переизбран на новый срок.