В ЦИК России рассказали, как будет проводиться наблюдение за выборами в Госдуму

ЦИК России утвердила применение видеокамер на избирательных участках во время трёхдневных выборов в Госдуму 17-19 сентября.

По словам зампредседателя ЦИК России Николая Булаева, камеры видеонаблюдения будут установлены в 50 тысячах участков. На них проголосуют около 80% русских избирателей.

Булаев отметил, что доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения будут иметь все представители политического процесса. Кроме того он добавил, что нигде в мире система наблюдения за выборами не применяется так широко, как в России. В ряде стран Европы эта система не используется вовсе.