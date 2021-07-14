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В ЦИК России рассказали, как будет проводиться наблюдение за выборами в Госдуму

14 июля 2021, 13:40  •  71 • Политика
ЦИК России утвердила применение видеокамер на избирательных участках во время трёхдневных выборов в Госдуму 17-19 сентября.
По словам зампредседателя ЦИК России Николая Булаева, камеры видеонаблюдения будут установлены в 50 тысячах участков. На них проголосуют около 80% русских избирателей.
Булаев отметил, что доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения будут иметь все представители политического процесса. Кроме того он добавил, что нигде в мире система наблюдения за выборами не применяется так широко, как в России. В ряде стран Европы эта система не используется вовсе.

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